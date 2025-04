Sau 3 tháng liên tiếp giảm sút, sức mua của Hyundai Grand i10 đã có bước khởi sắc với 361 xe bán ra trong tháng 3/2025, tăng 67% so với tháng trước (216 xe). Tuy vậy, so với tháng 3/2024, doanh số vẫn giảm gần 40%. Tính chung Quý 1/2025, Hyundai Grand i10 đạt doanh số 798 xe, giảm 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, mẫu xe này vẫn giữ vững ngôi đầu phân khúc xe đô thị hạng A. Hyundai Grand i10 hiện là mẫu xe có nhiều phiên bản nhất trong phân khúc, với 6 tùy chọn phiên bản bao gồm cả biến thể sedan và hatchback, giá bán dao động từ 360 - 455 triệu đồng. Xe cũng vừa được nâng cấp vào giữa năm ngoái, giúp cải thiện sức hút với người tiêu dùng. Hyundai Grand i10 vẫn là cái tên khó bị lật đổ. Ảnh: TC Motor

Toyota Wigo – mẫu xe hạng A duy nhất đến từ Nhật Bản đạt doanh số 171 xe trong tháng 3 vừa qua, tăng 24,8% so với tháng 2 (137 xe) nhưng lại giảm mạnh tới 40,6% so với tháng 3/2024. Lũy kế Quý 1/2025, Toyota đã giao 505 xe Wigo, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện Wigo chỉ có một phiên bản duy nhất (CVT) với giá 405 triệu đồng, sở hữu trang bị tiện nghi và tính năng an toàn nhỉnh hơn các đối thủ, tuy nhiên vì là xe nhập khẩu nên không được hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Trái ngược với các đối thủ, KIA Morning đã không thể duy trì đà tăng trưởng như tháng 2 khi chỉ bán được 31 xe trong tháng 3/2025, giảm mạnh 44,6% so với tháng trước (56 xe) và giảm sâu 57,5% so với tháng 3/2024. Tổng doanh số 3 tháng đầu năm của Morning mới chỉ đạt 119 xe, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến mẫu xe này lọt vào Top 10 xe bán chậm nhất tháng 3.