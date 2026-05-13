Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), công bố doanh số của Hyundai Thành Công và VinFast, nhóm các mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 4 vẫn điểm danh các mẫu VinFast chiếm sóng nhiều nhất.

VinFast Limo Green bàn giao hơn 5.000 chiếc trong tháng 4 và tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường.

Theo đó, ở nhóm xe điện, VinFast Limo Green dẫn đầu tuyệt đối với 6.480 chiếc bán ra; VinFast VF 3 đạt 5.273 chiếc xếp thứ hai; tiếp đến là VF 5 với 4.732 chiếc; VF 6 với 2.704 chiếc và MPV 7 với 2.526 chiếc...

Hiện, VinFast là nhà sản xuất xe điện duy nhất có công bố công khai doanh số.

Nếu xét riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng vừa qua đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những cái tên góp mặt. Trong đó, không ít cái tên gây bất ngờ khi mất hút ở những tháng trước nhưng lại quay lại mạnh mẽ trong tháng 4 và chiếm những vị trí rất cao.

Sau một khoảng thời gian biến mất, Toyota Veloz Cross bất ngờ có sự trở lại mạnh mẽ với 1.503 chiếc bán ra trong tháng 4, tăng 110% so với tháng trước, đồng thời chiếm vị trí số 1 trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường. Doanh số luỹ kế mẫu MPV của Toyota trong năm 2026 đạt 3.678 chiếc.

Top 1 tháng trước - Toyota Yaris Cross không còn giữ được doanh số cao và đành tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 2. Trong tháng 4 vừa qua, Toyota bán ra được 1.344 chiếc Yaris Cross, giảm tới 43%. Tổng lượng bán ra trong 4 tháng đầu năm của mẫu B-SUV này đạt 5.510 chiếc.

Cái tên còn lại trong top 3 thuộc về Mitsubishi Xpander với 1.273 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 4, giảm 28% so với tháng trước. Dù bị chính đối thủ Toyota Veloz Cross vượt mặt, tuy nhiên Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV sử dụng động cơ đốt trong trong năm 2026 với doanh số luỹ kế đạt 5.504 chiếc.

Người anh em của Xpander - mẫu Mitsubishi Xforce là một trong số ít mẫu xe có doanh số tăng trưởng dương. Tháng 4 vừa qua, đã có 1.250 chiếc Xforce được bán ra thị trường, tăng 19% so với tháng trước, đồng thời xếp ở vị trí thứ 4. Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm, doanh số luỹ kế của mẫu B-SUV này đạt 4.511 chiếc.

Dù chỉ xếp ở vị trí thứ 5 khá khiêm tốn với 1.177 chiếc bán ra trong tháng 4 nhưng Mazda CX-5 mới chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường giai đoạn từ đầu năm đến nay. Tổng cộng, đã có 5.820 chiếc CX-5 được bàn giao tới tay khách Việt trong 4 tháng đầu năm 2026.

Những cái tên còn lại lần lượt là Ford Territory (934 chiếc), Ford Ranger (933 chiếc) và Toyota Vios (750 chiếc). Top 10 tháng 4 còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều mẫu xe từng "mất hút" trong một thời gian dài như KIA Seltos (742 - xếp thứ 9) hay Honda CR-V (706 chiếc - xếp thứ 10).

Ở chiều ngược lại, 3 mẫu xe có doanh số giảm sâu buộc phải "bật top" là Toyota Innova Cross, Mitsubishi Destinator và Ford Everest.

Như vậy, top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 4 có tới 3 đại diện của Toyota; Ford và Mitsubishi đều có 2 mẫu xe bán chạy; Mazda, KIA, Honda mỗi hãng có 1 đại diện. Đáng nói, top 10 không có đại diện nào của thương hiệu Hyundai.

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 4 đạt 31.937 chiếc, giảm 17% so với tháng 3, nhưng tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, VinFast công bố riêng cho biết, đã bàn giao tổng cộng 24.774 chiếc trong tháng 4, giảm 10,2% so với tháng 3. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.904 chiếc, giảm 14,1% so với tháng liền trước.

Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 vừa qua đạt 60.616 chiếc, giảm 14,5% so với tháng 3 (với 70.859 chiếc).

