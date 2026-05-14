Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 4/2026 vừa qua, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 1.840 chiếc xe bán tải các loại, giảm gần 50% so với tháng trước (với 3.658 chiếc). Lượng xe bán tải bán ra chiếm khoảng 5,8% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Trong tháng 4 vừa qua, Ford Ranger chỉ bán ra 933 chiếc, giảm 35,6% so với tháng trước. Dù lượng bán ra khá khiêm tốn nhưng "vua bán tải" vẫn dẫn đầu phân khúc và chiếm khoảng 51% "miếng bánh". Tổng doanh số 4 tháng đầu năm của Ranger đạt 5.045 chiếc, nằm trong top 4 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Ford Ranger dù có doanh số giảm sâu vẫn là mẫu xe bán tải bán chạy nhất thị trường. Ảnh: FVN

Trong khi đó, Toyota Hilux dù có doanh số tăng trưởng dương nhưng vẫn không tạo ra sự bất ngờ và giữ nguyên vị trí thứ 2. Mẫu xe bán tải Nhật Bản đạt doanh số 684 chiếc trong tháng 4, tăng 5,2% so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của Hilux từ đầu năm 2026 đến nay đạt 2.333 chiếc, bỏ khá xa đối thủ đồng hương Mitsubishi Triton.

Toyota Hilux với phiên bản mới từng có tháng bán vượt qua cả Ford Ranger. Ảnh: TMV

Ở nửa dưới của phân khúc, Mitsubishi Triton vừa có một tháng 4 đầy thất vọng, chỉ bán ra được 212 chiếc, giảm 54,6% so với tháng trước. Tổng cộng có 1.184 chiếc Triton được Mitsubishi Motor Việt Nam bán ra trong 4 tháng đầu năm 2026. Số lượng này chỉ bằng gần 1/4 so với Ford Ranger và bằng gần 1/2 so với đối thủ trực tiếp Toyota Hilux.

Trong khi đó, Isuzu D-Max tiếp tục "độc chiếm" vị trí cuối bảng quen thuộc khi chỉ bán ra được đúng 11 chiếc trong tháng 3, giảm tới hơn 4 lần so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này chỉ vỏn vẹn 317 chiếc. Đáng nói, mẫu bán tải của Isuzu luôn nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan, nhưng lại khá "lẹt đẹt" khi đưa về Việt Nam.

Isuzu D-Max dù bán rất chạy ở thị trường Thái Lan nhưng lại ế ẩm tại Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Dù có sự cạnh tranh nhất định, xe bán tải vẫn là một trong những phân khúc có quy mô nhỏ trên thị trường ô tô Việt Nam, với tệp khách hàng khá đặc thù, chủ yếu phục vụ nhu cầu chở hàng, công trình hoặc đi địa hình. Đồng thời, trong thời gian vừa qua, thị trường xe bán tải gặp ít nhiều bị ảnh hưởng dưới tác động của chính sách quản lý phương tiện đường bộ và hạn chế lưu thông tại khu vực trung tâm của các thành phố.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 4/2026 (bao gồm cả các doanh nghiệp nhập khẩu không thuộc hiệp hội) đạt 31.937 chiếc, giảm 17% so với tháng 3, nhưng tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, VinFast công bố riêng cho biết, đã bàn giao tổng cộng 24.774 chiếc trong tháng 4, giảm 10,2% so với tháng 3.

Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.904 chiếc, giảm 14,1% so với tháng liền trước.

Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của cả thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 vừa qua đạt 60.616 chiếc, giảm 14,5% so với tháng 3 (với 70.859 chiếc).

