Tối 10, rạng sáng 11/12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách tại Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Tổ CSGT tập trung kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và giấy phép lái xe của tài xế. Đồng thời, tổ CSGT kiểm tra số lượng hành khách thực tế so với xuất bến, tính pháp lý của hợp đồng vận tải và tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

Thời điểm gần 21h, tổ công tác dừng ô tô khách mang biển số 89G-001.XX, chạy tuyến Hưng Yên - Sơn La để kiểm tra. Tài xế xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở quá 2 hành khách và chở hàng hóa trên nóc.

Tài xế P.T.H. (SN 1981, trú tại Hưng Yên) cho biết, do đặc thù xe chạy tuyến cố định với cự ly di chuyển lớn nên có tranh thủ chở thêm hàng hóa ở trên nóc. Thêm vào đó, nhiều người muốn mang theo xe máy nên nhà xe đành "chiều lòng" hành khách.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế, chủ phương tiện với các lỗi: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên nóc xe. Với các lỗi trên, tài xế và chủ phương tiện sẽ bị phạt 9,7 triệu đồng.

Cũng với lỗi tương tự, tài xế H.V.T. (SN 1987, trú tại Sơn La) điều khiển ô tô khách mang BKS 99F-006.XX (chạy tuyến Bắc Ninh - Sơn La) cho biết, việc chở quá số người quy định do có hành khách đi theo gia đình nên nhà xe biết là chở quá số người nhưng vẫn "tạo điều kiện" cho hành khách về quê.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số hành khách chưa thắt dây an toàn hoặc một số ghế trên xe có dây đai an toàn bị hỏng.

Chị Nguyễn Mỹ L. (quê tại Sơn La) cho biết do thắt dây an toàn khá vướng víu nên bản thân bỏ ra để nằm cho thoải mái.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị đã bố trí nhiều tổ công tác để kiểm tra tại nhiều thời điểm trong ngày. Nhất là vào thời gian đêm tối, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.