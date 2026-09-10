Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 10/9, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Hiên trường vụ tai nạn. Ảnh: NX

Chiếc xe giường nằm mang biển số Đà Nẵng chạy hướng TPHCM đi các tỉnh miền Trung. Khi tới gần cầu Bằng Lăng, xe bất ngờ đâm thẳng vào dải phân cách bê tông rồi lật nghiêng, nằm chắn ngang một phần mặt đường.

Bên trong khoang xe, hàng chục hành khách hoảng loạn la khóc, nhiều người kẹt cứng giữa đống đồ đạc hỗn loạn. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh cùng tài xế đi đường lập tức hô hoán, đập bể kính chắn gió để giải cứu nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NX

Hai xe cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa 6 người bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Rất may, hành khách không ai tử vong và nguy kịch.

Nhiều hành khách chưa hết bàng hoàng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đường trượt khiến xe bị chao đảo rồi mất kiểm soát.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã có mặt để phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.