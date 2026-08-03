Bảng xếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá ASEAN Cup 2026 tại bảng A.
Ảnh: Phan Ích - Nam Trung
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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 - Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
Xuất phát từ pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân Indonesia ở phút thứ 6. Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bó tay.