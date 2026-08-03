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Hai Long là một trong những sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát ở tuyển Việt Nam trận đấu với Indonesia.
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Phút 14, Thành Long tung đường chọc khe xuyên tuyến để Hai Long bứt tốc bên cánh trái. Thay vì căng ngang cho Đình Bắc đang băng lên, tiền vệ của Hà Nội FC quyết định dứt điểm về góc gần khiến Nadeo bó tay, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.
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Sau khi lập công, Hai Long chỉ tay vào chiếc logo màu vàng trên tay áo. Đây chính là logo chỉ dành riêng cho nhà đương kim vô địch tại ASEAN Cup 2026, vì vậy các cầu thủ Việt Nam ăn mừng đầy tự hào, kiêu hãnh.
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Tuyển Việt Nam có một sự khởi đầu đẹp như mơ.
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Ít ai nghĩ tới kịch bản tuyển Việt Nam có thể dẫn trước Indonesia 2-0 ngay trong hiệp 1.
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Văn Vỹ có cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, mở tỷ số trận đấu.
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Những sự thay đổi của HLV Kim Sang Sik đều mang tới hiệu quả.
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Bùi Hoàng Việt Anh chiến đấu với chiếc băng cuốn trên đầu.
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Tuyển Việt Nam thi đấu sòng phẳng với Indonesia.

Ảnh: Phan Ích - Nam Trung

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Video Văn Vĩ mở tỷ số sớm cho tuyển Việt Nam
Video Văn Vĩ mở tỷ số sớm cho tuyển Việt Nam
Xuất phát từ pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân Indonesia ở phút thứ 6. Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bó tay.