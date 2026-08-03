Video Văn Vĩ mở tỷ số cho ĐT Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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Ghi bàn:

Việt Nam: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14')

Đội hình xuất phát Indonesia vs Việt Nam

Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Lee Baker, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok

Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hai Long, Đình Bắc