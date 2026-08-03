Phút 14 trận Việt Nam vs Indonesia, Thành Long chọc khe xuyên tuyến để Hai Long bứt tốc bên cánh trái. Thay vì căng ngang cho Đình Bắc đang băng lên, tiền vệ của Hà Nội FC quyết định dứt điểm về góc gần khiến Nadeo bó tay.