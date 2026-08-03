Link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Việt Nam, 20h30 hôm nay 3/8 Link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá giữa Indonesia vs Việt Nam hôm nay 3/8/2026, thuộc khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026.

Video Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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Tuyển Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia khi giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu thuộc bảng A ASEAN Cup 2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát và tạo ra khác biệt.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia - Ảnh: Nam Trung - Phan Ích

Phút thứ 6, Hoàng Đức thực hiện đường chọc khe tinh tế để Văn Vĩ thoát xuống, dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Việt Nam. Chưa đầy 10 phút sau, Hai Long có pha xử lý cá nhân xuất sắc trước khi tung cú sút hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Indonesia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam. Phút 71, Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Xuân Son dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0.

Ba điểm có được giúp tuyển Việt Nam nâng tổng điểm lên 7, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn Singapore. Đây là chiến thắng quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ghi bàn: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14'), Xuân Son (71')

Đội hình ra sân

Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok, Lee Baker

Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh (Nhật Minh 82'), Văn Vĩ (Văn Hậu 82'), Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức (Quang Hải 87'), Tài Lộc (Xuân Son 63'), Hai Long (Hoàng Hên 63'), Đình Bắc