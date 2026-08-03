Video Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam (nguồn: FPT Play)
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Tuyển Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia khi giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu thuộc bảng A ASEAN Cup 2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát và tạo ra khác biệt.
Phút thứ 6, Hoàng Đức thực hiện đường chọc khe tinh tế để Văn Vĩ thoát xuống, dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Việt Nam. Chưa đầy 10 phút sau, Hai Long có pha xử lý cá nhân xuất sắc trước khi tung cú sút hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, Indonesia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam. Phút 71, Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Xuân Son dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0.
Ba điểm có được giúp tuyển Việt Nam nâng tổng điểm lên 7, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn Singapore. Đây là chiến thắng quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.
Ghi bàn: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14'), Xuân Son (71')
Đội hình ra sân
Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok, Lee Baker
Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh (Nhật Minh 82'), Văn Vĩ (Văn Hậu 82'), Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức (Quang Hải 87'), Tài Lộc (Xuân Son 63'), Hai Long (Hoàng Hên 63'), Đình Bắc
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho ĐT Việt Nam ngay trên sân của Indonesia.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
88'
Lê Giang cứu thua cho ĐT Việt Nam sau tình huống đánh đầu cận thành nguy hiểm của Indonesia đưa bóng vào góc thấp.
87'
HLV Kim Sang Sik thay cầu thủ cuối cùng khi rút tiền vệ Hoàng Đức ra nghỉ để nhường chỗ cho Quang Hải. Với việc ra sân trước Indonesia, Quang Hải cân bằng kỷ lục 83 trận đấu trong màu áo ĐT Việt Nam.
82'
HLV Kim Sang Sik rút Việt Anh và Văn Vĩ ra nghỉ để nhường chỗ cho Nhật Minh và Văn Hậu.
78'
Thêm một cơ hội dành cho ĐT Việt Nam, Đình Bắc băng lên tốc độ, tiếc rằng cú dứt điểm của cầu thủ nay lại không làm khó thủ môn Nadeo.
71'
Xuân Son lập công, Việt Nam dẫn 3-0
Trong vòng vây 4-5 cầu thủ Indonesia nhưng Hoàng Đức vẫn có được pha chọc khe tinh tế cho Xuân Son băng lên tốc độ. Tiền đạo của Nam Định FC thực hiện pha dứt điểm nhẹ mà tinh tế về góc xa đánh bại thủ môn Nadeo.
70'
Pha phối hợp của bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc được Xuân Son kết thúc buộc thủ môn Nadeo phải trổ tài cứu thua.
68'
ĐT Việt Nam phản công nhanh, Xuân Son và Hoàng Hên băng lên. Sau đó tiền vệ của Hà Nội FC quyết định thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Indonesia.
64'
HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son và Hoàng Hên thay Tài Lộc và Hai Long. Ngay sau đó Xuân Son có cơ hội dứt điểm đi ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn Nadeo, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
Ngay sau đó "cây sào" Lee Baker đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Lê Giang.
62'
Xuân Mạnh thả bóng vào vòng cấm Indonesia để Đình Bắc tranh chấp và bị ngã trước sự theo kèm của hai hậu vệ Indonesia. Tuy nhiên không có phạt đền.
56'
Thủ thành Lê Giang dễ dàng bắt dính trái bóng từ đường chuyền của đối thủ vào vòng cấm đội nhà. Sau đó đến lượt Việt Anh chơi quả cảm khi lấy thân mình ngăn cản cú sút căng của Pattynama.
53'
Dù dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi sòng phẳng với đối thủ, đẩy cao đội hình chứ không thu mình phòng ngự.
49'
Mark Klok chơi tiểu xảo khi giẫm lên chân của Hoàng Đức ôm chân đau đớn. Rất may cho ĐT Việt Nam khi tiền vệ đội trưởng này vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
48'
Tài Lộc đem về quả phạt ngoài vòng cấm Indonesia, đích thân cầu thủ của Ninh Bình FC thực hiện cú đá nhưng trái bóng đi thiếu chính xác.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 có phần bất ngờ nhưng hợp lý dành cho ĐT Việt Nam.
45'+4
Chiều cao vượt trội của Lee Baker giúp anh đón được trái bóng và đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Lê Giang.
45'
Ban huấn luyện ĐT Indonesia đòi quả phạt đền sau khi Lee Baker bị ngã trong pha xâm nhập vòng cấm và va chạm với thủ môn Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, Thành Chung chơi tỉnh táo khi kiểm soát trái bóng và tác động mà Lê Giang không đủ cấu thành quả penalty.
42'
Xuân Mạnh treo bóng vào vòng cấm để Tài Lộc đánh đầu đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Indonesia.
36'
Hàng thủ của tuyển Việt Nam đang thi đấu kín kẽ, lần lượt hóa giải các cơ hội mà Indonesia tạo ra.
30'
Thom Haye vào bóng ác ý với Hai Long, cầu thủ của Indonesia lập tức phải nhận tấm thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài.
Trước đó Bùi Hoàng Việt Anh bị chảy máu ở vùng mặt sau pha tranh chấp với đối thủ, trung vệ của CAHN cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
24'
Tài Lộc tranh chấp và bị ngã trong vòng cấm Indonesia, trọng tài không cắt còi, VAR cũng không vào cuộc. Sau đó Hoàng Đức tung cú sút xa buộc thủ môn Nadeo phải trổ tài.
21'
Ít phút sau khi Hoàng Đức đánh chặn thành công, đến lượt Bùi Hoàng Việt Anh có pha cắt bóng chính xác, hóa giải thành công pha tấn công của Indonesia.
14'
Hai Long nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam
Sau pha chuyển đổi trạng thái nhanh của ĐT Việt Nam, Thành Long tung đường chọc khe xuyên tuyến để Hai Long bứt tốc bên cánh trái. Thay vì căng ngang cho Đình Bắc đang băng lên, tiền vệ của Hà Nội FC quyết định dứt điểm về góc gần khiến Nadeo bó tay.
10'
Bị thủng lưới sớm, các cầu thủ Indonesia vùng lên mạnh mẽ để gây sức ép tìm kiếm cơ hội. Thom Haye vừa có pha đột phá rồi căng ngang nhưng các hậu vệ Việt Nam chơi tỉnh táo.
6
Văn Vĩ mở tỷ số sớm
Xuất phát từ pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân đối thủ. Hoàng Đức thực hiện đường kiến tạo rất vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bất ngờ.
3'
ĐT Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin cùng quyết tâm cai, đội bóng áo trắng chủ động chơi pressing tầm cao.
20h30
Trọng tài chính người Australia - ông Timothy Danaskos thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
20h22
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
20h10
Cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đang khởi động trước trận đấu.
20h00
Mưa to khá nặng hạt đã ập xuống sân Gelora Pakansari trước trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam.
19h55
19h45
19h30
19h15
18h45
Phong độ và lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Đội tuyển Việt Nam ghi 17 bàn, chỉ thủng lưới một lần.
Phong độ Indonesia: Thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng xứ Vạn đảo ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Indonesia: Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Indonesia thắng 3 trận và Việt Nam thắng 2 trận.
18h30
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Lực lượng mạnh nhất.
Indonesia: Marselino Ferdinan chấn thương. Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner chưa hội quân cùng đội tuyển tính đến thời điểm Indonesia di chuyển sang Thái Lan.
18h00
Tuyển Việt Nam bước vào màn đối đầu quan trọng với Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 tại bảng A ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua giành vé vào bán kết.
Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 4 điểm và cần một kết quả tích cực trên sân khách để duy trì lợi thế. Một chiến thắng trước Indonesia sẽ giúp Việt Nam vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng và tiến gần hơn tới mục tiêu đi tiếp.
Ở chiều ngược lại, Indonesia đang có sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng trước Campuchia. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả luôn là điểm mạnh của đội bóng xứ vạn đảo.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới kết quả thuận lợi nhờ kinh nghiệm, sự ổn định và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Khả năng phòng ngự chắc chắn cùng việc tận dụng tốt những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua thử thách lớn này.