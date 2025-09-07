Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 310.700 chiếc xe máy mới trong tháng 8 vừa qua, chỉ kém hơn so với tháng 7 khoảng 1.600 chiếc, tương đương giảm nhẹ 0,5%.

Đây cũng là tháng có sản lượng xe máy xuất xưởng cao thứ hai kể từ đầu năm 2025 đến nay và tăng 9,1% so với tháng 8/2024.

Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng xe máy mới xuất xưởng tại Việt Nam ước đạt 2.189.500 chiếc, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe mới được "bơm" ra tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 8 đã giúp cải thiện đáng kể nguồn cung của thị trường. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hãng và đại lý điều chỉnh giá bán theo hướng giảm nhằm kích cầu tiêu dùng, nhất là trong đợt cao điểm đầu năm học mới hiện nay.

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam, có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...

Các nhà sản xuất xe máy trong nước vẫn duy trì sản lượng ở mức rất cao trong tháng 8. Ảnh: VinFast

Bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể. Nổi bật nhất trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp.

Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Dibao, Yadea, DatBike hay Detech... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Sự sôi động này không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh tại Việt Nam, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg, nhấn mạnh những nhiệm vụ cấp bách và quyết liệt nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

