Thị trường ô tô Việt Nam vừa khép lại tháng 8 với nhiều tín hiệu tích cực, khi sức mua tiếp tục được duy trì ở mức khá nhờ loạt chương trình khuyến mại, giảm giá "kịch sàn" từ các hãng và đại lý.

Ngoài ra, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới, từ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong đến xe điện cũng giúp thị trường ô tô trong nước có "nhiều sắc màu" hơn.

Bước sang tháng 9, dù nửa đầu tháng "dính" vào tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) nhưng đây vẫn là thời điểm mà một số thương hiệu xe đã lên kế hoạch tung ra các sản phẩm mới nhằm thu hút người tiêu dùng Việt ngay đầu giai đoạn cao điểm cuối năm.

Dưới đây là những mẫu xe dự kiến sẽ được ra mắt hoặc giới thiệu phiên bản nâng cấp mới trong tháng 9 tới:

Skoda Slavia

Sau mẫu B-SUV Skoda Kushaq ra mắt vào cuối tháng 6, cái tên tiếp theo của hãng xe CH Séc là mẫu sedan Skoda Slavia cũng rất có thể được giới thiệu vào cuối tháng 9 tới. Đây là hai mẫu xe của thương hiệu Skoda được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Ninh bởi TC Motor.

Skoda Slavia được định vị ở phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, KIA Soluto...

Skoda Slavia sắp ra mắt là mẫu xe thứ 2 của Skoda được lắp ráp trong nước sau Kushaq. Ảnh: Skoda Việt Nam

Xe có kích thước tổng thể 4.541 x 1.752 x 1.507 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.651 mm, kích thước này nhỉnh hơn một chút so với Toyota Vios và tương đương Accent, City. Theo nguồn tin từ phía đại lý, mẫu xe này sẽ có 4 phiên bản, bao gồm Active, Ambition, Style và Style có cửa sổ trời.

Các phiên bản của Slavia đều được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm tương tự mẫu SUV Kushaq, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, tùy phiên bản. Các phiên bản số tự động sẽ có thêm lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng.

Giá bán chính thức của Skoda Slavia tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, các đại lý đã nhận đặt cọc từ tháng 5 với giá tạm tính khoảng 450 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn Active và 530 triệu đồng ở bản Style.

KIA Sorento

KIA Sorento facelift nhiều lần được bắt gặp khi kiểm tra khí thải tại Hà Nội. Mẫu xe này được nhiều đại lý nhận cọc từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa ra mắt. Theo một số tư vấn bán hàng, Sorento mới đang được lắp ráp tại nhà máy của THACO ở Chu Lai (Đà Nẵng) và sẵn sàng ra mắt trong tháng 9 tới.

KIA Sorento nâng cấp với diện mạo mới. Ảnh: KIA Motor

KIA Sorento 2025 sở hữu một số thay đổi đáng chú ý về ngoại hình như cụm đèn chiếu sáng trước và mặt ca-lăng, mang đến diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn, tương tự như mẫu KIA Carnival. Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhiều khả năng Sorento 2025 sẽ tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ như phiên bản hiện hành.

Hiện tại, Sorento đang được THACO-KIA phân phối tại Việt Nam với 10 phiên bản, đi kèm 3 lựa chọn động cơ gồm: máy dầu 2.2L, máy xăng 2.5L, và hybrid 1.6L (gồm 2 bản HEV và 2 bản plug-in hybrid PHEV). Giá bán lẻ đề xuất dao động từ 954 triệu đến 1,399 tỷ đồng.

Suzuki Fronx

Fronx - mẫu crossover chiến lược của Suzuki được cho là sẽ chính thức ra mắt thị trường vào cuối tháng 9 này. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được phía Suzuki Việt Nam xác nhận. Fronx được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu hatchback ăn khách Suzuki Baleno - cái tên từng đạt doanh số ấn tượng tại thị trường Ấn Độ.

Suzuki Fronx sẽ nằm trong phân khúc SUV cỡ A. Ảnh: Suzuki

Kích thước tổng thể của Fronx là 3.995 x 1.765 x 1.550mm (dài x rộng x cao), phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Tại Việt Nam, Fronx được định vị ở phân khúc xe đa dụng cỡ A, nơi đang có sự góp mặt của các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue và mẫu xe điện đắt khách của VinFast là VF 5.

Fronx dự kiến sẽ có hai tùy chọn động cơ: một bản 1.0L tăng áp tích hợp hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) cho công suất 99 mã lực, và một bản 1.2L hút khí tự nhiên, sản sinh 89 mã lực.

Giá của Fronx tại Việt Nam được đồn đoán dao động từ 450-500 triệu đồng, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị giá rẻ. Đồng thời là sự bổ sung vào dải sản phẩm còn khá mỏng của Suzuki tại Việt Nam.

Bộ đôi Omoda C7 và Jaecoo J6

Sau thời gian giới thiệu tại các thị trường quốc tế, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa xác nhận sẽ ra mắt tại Việt Nam mẫu crossover cỡ C Omoda C7 trong khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Như vậy, với sự góp mặt của Omoda C7, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ có 3 mẫu xe gầm cao tại thị trường trong nước, sau Omoda C5 (B-SUV), Jaecoo J7 (C-SUV).

Omoda C7 từng xuất hiện ở một sự kiện tại Hà Nội vào giữa tháng 8 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hiệp

C7 với điểm nhấn là lưới tản nhiệt hình chữ X, đi kèm đèn chiếu sáng LED của Omoda. Xe có kích thước là 4.660 x 1.875 x 1.670mm (dài x rộng x cao). Trục cơ sở 2.720mm. Hãng xe đến từ Trung Quốc cho biết, 2 phiên bản là Flagship (thuần xăng) và SHS Flagship (bản hybrid sạc ngoài) với giá bán dự kiến lần lượt là 839 và 969 triệu đồng.

Bản thuần xăng được trang bị khối dung tích 1.6L tăng áp TGDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ở phiên bản này, nội thất có màn hình trung tâm 15,6 inch, 8 loa, chức năng điều khiển giọng nói, sạc không dây 50W, đèn viền nội thất.

Bản plug-in hybrid (PHEV) được trang bị thêm động cơ điện có tổng công suất 255 kW (tương đương 346 mã lực), khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9 giây, hệ truyền động có hiệu suất cơ học 98%. Bộ pin 18,4 kWh, cho khả năng chạy thuần điện 95km.

Dù cùng nằm trong phân khúc SUV/crossover cỡ C như người anh em Jaecoo J7 nhưng Omoda C7 có kích thước lớn hơn một chút. Trong khi J7 có ngoại hình vuông vức, nam tính thì C7 lại có thiết kế mềm mại, hiện đại hơn.

Ngoài Omoda C7, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng trưng bày giới thiệu mẫu Jeacoo J6 - đàn em của J7 trong sự kiện của Bộ Công an và dự kiến ra mắt trong khoảng thời gian tương tự. Jaecoo J6 nằm trong phân khúc SUV thuần điện cỡ trung (C-SUV) mang xu hướng off-road và gần như chưa có đổi thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam.

Jeacoo J6 được trưng bày cùng Omoda C7 tại Hà Nội vào giữa tháng 8. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, mẫu xe điện J6 cũng được giới thiệu tới khách Việt với 2 phiên bản là EV RWD (dẫn động cầu sau) và AWD (4 bánh toàn thời gian). Tuy nhiên trong sự kiện này, chỉ có phiên bản 2 cầu AWD cao cấp hơn.

Giá bán của Jaecoo J6 bản 2 cầu dự kiến là 999 triệu đồng, còn bản cầu sau có giá dự kiến là 899 triệu đồng. Như vậy, giá bán của bản J6 AWD ngang với "người anh em" Jaecoo J7 PHEV (xe hybrid sạc ngoài) từng được giới thiệu vào đầu năm 2025.

