Câu chuyện xảy ra tối 22/9 tại Hà Nội khi thầy giáo dạy lái xe Bùi Ngọc Đạt khi đưa một nữ học viên đi cấp cứu tại bệnh viện đã phải vượt đèn đỏ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tài xế.

Bên cạnh sự thông cảm với tài xế trong tình huống khẩn cấp, không ít người bày tỏ băn khoăn với những trường hợp tương tự, khi lái xe cá nhân đưa người đi cấp cứu nhưng trót vi phạm giao thông liệu có bị hệ thống camera ghi nhận và gửi thông báo phạt nguội?

Vượt đèn đỏ đưa người đi cấp cứu có thể được xem xét là tình thế cấp thiết

Thông tin về vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận nhiều thắc mắc của người dân về việc nhận thông báo phạt nguội khi vi phạm giao thông trong quá trình đưa người thân đi cấp cứu bằng xe cá nhân.

Theo Cục CSGT, nếu đúng như phản ánh, hành vi vi phạm có thể được xem xét trong tình thế cấp thiết.

Pháp luật cũng quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi được thực hiện trong tình thế cấp thiết. Nội dung này được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, tại khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, tình thế cấp thiết là trường hợp cá nhân, tổ chức muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc quyền, lợi ích chính đáng của mình, của người khác mà không còn cách nào khác ngoài việc phải gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Cục CSGT dẫn ví dụ, khi đưa người đi cấp cứu, nếu người điều khiển phương tiện buộc phải vượt đèn đỏ, đi vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc thực hiện hành vi vi phạm khác để rút ngắn thời gian đưa bệnh nhân tới bệnh viện thì có thể được xem xét là tình thế cấp thiết.

(Tài xế chấp nhận vượt đèn đỏ để đưa một nữ học viên lái xe đến bệnh viện kịp thời. Nguồn video: Bùi Ngọc Đạt)

Điều này cũng áp dụng trong trường hợp một phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ nhưng phía sau xuất hiện xe ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy.

Nếu đường chật, người lái có thể phải vượt qua vạch dừng rồi di chuyển sát vào lề phải để nhường đường cho xe ưu tiên. Theo Cục CSGT, trường hợp này cũng có thể được xem xét là tình thế cấp thiết và tài xế sẽ không bị phạt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cứ khai lý do cấp cứu là đương nhiên được miễn phạt. Cơ quan chức năng vẫn phải tiếp nhận, xác minh và đánh giá cụ thể hoàn cảnh, mức độ nguy hiểm cũng như sự cần thiết của hành vi vi phạm.

Nhận phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu, cần làm gì để 'thoát án'?

Theo hướng dẫn của Cục CSGT, nếu nhận được thông báo “phạt nguội” nhưng cho rằng hành vi vi phạm xảy ra trong tình thế cấp thiết, người dân cần mang giấy tờ liên quan đến bản thân và phương tiện tới cơ quan CSGT có địa chỉ ghi trong thông báo. Các giấy tờ này có thể là bản vật lý hoặc được xuất trình dưới dạng điện tử thông qua VNeID, VNeTraffic...

Quan trọng hơn, người vi phạm cần chuẩn bị tài liệu chứng minh tình huống cấp cứu thực sự xảy ra, chẳng hạn hình ảnh, video từ camera hành trình, hình ảnh, giấy xác nhận của bệnh viện, hồ sơ khám chữa bệnh hoặc các chứng từ liên quan. Những tài liệu này giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để xác minh hoàn cảnh dẫn đến các hành vi vi phạm.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng CSGT sẽ xác minh, làm rõ vụ việc. Nếu xác định hành vi vi phạm thực sự được thực hiện trong tình thế cấp thiết thì người điều khiển phương tiện không bị xử phạt theo quy định.

Theo các chuyên gia về pháp lý, quy định này rất nhân văn, tạo ra cơ chế xử lý cho những tình huống đặc biệt, khi người lái buộc phải lựa chọn giữa việc tuân thủ một quy tắc giao thông và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Tuy nhiên, "tình thế cấp thiết” không phải là một ngoại lệ để tài xế tùy ý vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hay bỏ qua các quy tắc an toàn cơ bản, gây nguy hiểm trên đường.

Dù trong trường hợp đưa người đi cấp cứu, song xe cá nhân hoàn toàn không phải là xe ưu tiên theo luật định, do đó tài xế vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc an toàn giao thông cơ bản. Đồng thời, việc có được miễn xử phạt (nếu có) hay không vẫn phải căn cứ vào tình huống thực tế và tài liệu chứng minh cụ thể, theo đúng quy định của pháp luật.

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