Giá xe máy điện tháng 11 có nhiều biến động, với các mẫu xe phổ thông đến cao cấp được điều chỉnh dưới giá đề xuất hãng nhằm thu hút người mua cuối năm.

Thị trường xe máy điện trong tháng 11 tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá tại các đại lý. Từ những mẫu xe của Honda, Yamaha đến VinFast, nhiều sản phẩm đang được bán thấp hơn giá đề xuất từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Động thái này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc xe máy điện, khi các hãng cùng tìm cách thu hút người dùng chuyển đổi từ xe xăng.

Honda UC3 hiện vẫn được các đại lý áp dụng chương trình ưu đãi về giá. Tại một đại lý Head Honda ở Cầu Giấy, mẫu xe này được bán thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ đề xuất của hãng.

Theo giá tham khảo tại đại lý, trong tháng 11, bản tiêu chuẩn có giá khoảng 54 triệu đồng, bản đặc biệt khoảng 55,5 triệu đồng, thấp đến 22 triệu đồng so với giá đề xuất (78,5-79,9 triệu đồng).

Xe máy điện Honda UC3 bán dưới giá đề xuất đến 22 triệu đồng. Ảnh: Y Nhuỵ

Lợi thế của UC3 nằm ở thương hiệu quen thuộc, trong khi mức giá sau ưu đãi vẫn thuộc nhóm khá cao so với mặt bằng xe máy điện phổ thông. Người mua cần cân nhắc thêm khả năng đáp ứng quãng đường di chuyển, phương án sạc và chi phí sử dụng lâu dài.

Cùng thương hiệu Honda, CUV e: cũng đang được điều chỉnh giá bán tại đại lý. Trong tháng 11, mẫu xe này có giá tham khảo khoảng 39 triệu đồng với lựa chọn không kèm pin, thấp hơn 5,18 triệu đồng so với giá đề xuất 44,18 triệu đồng. Nếu mua kèm hai pin, giá xe khoảng 59 triệu đồng, giảm 4,82 triệu đồng so với mức đề xuất 63,82 triệu đồng.

CUV e: được định vị ở nhóm xe máy điện đô thị. Ưu điểm là người mua có thể lựa chọn giữa việc tự sở hữu pin hoặc sử dụng dịch vụ pin để giảm chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, phương án thuê pin phát sinh khoản chi định kỳ, còn lựa chọn mua pin đòi hỏi số tiền ban đầu lớn hơn.

Ở nhóm xe điện phổ thông, VinFast đang điều chỉnh giá bán nhiều phiên bản Evo. Cụ thể, Evo Max phiên bản thuê pin được giảm 3 triệu đồng, còn 15,8 triệu đồng. Phiên bản mua pin giảm 2,5 triệu đồng, xuống còn 21,6 triệu đồng. Trong khi đó, Evo Grand cũng được giảm 3 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 19,5 triệu đồng.

Ở nhóm xe máy điện phổ thông, VinFast đang điều chỉnh giá bán nhiều phiên Evo. Ảnh: VinFast

Ngoài các phiên bản Evo, một số dòng xe máy điện khác của VinFast cũng được điều chỉnh giá bán. Trong đó, Amio và Amio S cùng giảm 2,3 triệu đồng, từ 13,9 triệu đồng xuống còn 11,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, Viper là mẫu xe ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong đợt điều chỉnh, lên tới 4,9 triệu đồng. Hiện khách hàng lựa chọn phiên bản thuê pin có thể mua xe với giá 35 triệu đồng, trong khi phiên bản mua kèm pin được chào bán ở mức 40,6 triệu đồng.

Việc giảm giá nhiều mẫu xe ở các khoảng giá khác nhau giúp VinFast mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên, với Viper, người mua vẫn cần cân nhắc chênh lệch chi phí giữa phương án thuê và mua pin để xác định tổng chi phí sử dụng lâu dài.

Trong khi đó, Yamaha Neo được một đại lý Yamaha Town ở Long Biên chào bán với giá 33,8 triệu đồng, giảm 3,1 triệu đồng so với giá đề xuất 36,9 triệu đồng. Một số nơi, mức giảm chỉ 2,2 triệu đồng.

Xe máy điện Yamaha Neo's tiếp tục được giảm giá. Ảnh: Yamaha Town

Lợi thế của mẫu xe này là nhận diện thương hiệu Yamaha đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, cùng hệ thống đại lý sẵn có.

Tuy nhiên, giá bán thực tế vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện phổ thông đang được giảm giá mạnh. Điều này khiến Neo phải cạnh tranh về cả thương hiệu, chi phí sở hữu và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng so với các đối thủ có giá thấp hơn.

Ngoài các hãng xe nói trên, Yadea, Dat Bike hiện chưa ghi nhận đợt giảm giá mới trong tháng 11.

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