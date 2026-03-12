Giá xăng trong nước liên tục neo ở mức cao đang khiến chi phí đi lại của nhiều người tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, thị trường xe máy điện ghi nhận làn sóng giảm giá và ưu đãi từ nhiều hãng lớn như Yamaha, Honda đến VinFast hay Yadea nhằm thu hút người tiêu dùng.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, tại Hà Nội, mẫu xe máy điện Yamaha NEO's đang được một số đại lý giảm trực tiếp tới 17 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây được xem là mức giảm sâu nhất trên thị trường xe máy điện thời điểm này.

Yamaha NEO’s sở hữu thiết kế hiện đại, kích thước gọn gàng, phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc. Xe sử dụng pin lithium cho quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc, đồng thời có thể lắp thêm khay pin phụ để tăng gấp đôi hành trình. Động cơ điện công suất 2 kW, mô-men xoắn 138,3 Nm giúp xe tăng tốc khá linh hoạt khi di chuyển trong phố. Ngoài ra, hệ thống đèn LED toàn thân cùng kết nối Y-Connect mang lại trải nghiệm công nghệ tương tự các mẫu xe tay ga hiện đại.

Yamaha NEO's đang được một số đại lý giảm trực tiếp tới 17 triệu đồng so với giá niêm yết. Ảnh: Yamaha Town Quốc Việt.

Ưu điểm của Yamaha NEO’s nằm ở khả năng vận hành mượt, thiết kế trẻ trung và công nghệ kết nối thông minh. Tuy nhiên, nhược điểm là giá niêm yết ban đầu khá cao so với mặt bằng chung xe điện phổ thông, vì vậy mức giảm mạnh đang được xem là bước đi nhằm kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn giá xăng tăng.

Cùng ở phân khúc phổ thông, mẫu Honda ICON e: cũng gây chú ý khi ngay từ đầu tháng được hãng, đại lý giảm giá mạnh lên đến 10 triệu đồng.

Theo đó, với giá niêm yết 26 triệu đồng, sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng, giá thực tế tại một số đại lý hiện giảm xuống chỉ còn khoảng 16 triệu đồng (chưa bao gồm pin).

ICON e: được trang bị động cơ điện công suất tối đa 1,81 kW, mô-men xoắn cực đại 85 Nm, cho quãng đường di chuyển tối đa 71 km mỗi lần sạc. Mẫu xe có thiết kế trẻ trung, hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và nhiều tiện ích như hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB, phanh kết hợp CBS và mâm đúc chắc chắn.

Honda ICON e: cũng gây chú ý khi ngay từ đầu tháng được hãng, đại lý giảm giá mạnh lên đến 10 triệu đồng.

Điểm mạnh của ICON e: là thương hiệu Honda và mức giá dễ tiếp cận sau ưu đãi, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện đi lại ngắn trong đô thị. Tuy nhiên, xe vẫn phụ thuộc vào hệ thống pin riêng nên chi phí ban đầu có thể tăng nếu tính cả pin.

Ở nhóm xe điện đến từ Trung Quốc, các mẫu của Yadea cũng tham gia cuộc đua kích cầu. Tại một số đại lý, các mẫu xe bán chạy như Yadea Voltguard, Yadea Orla hay Yadea Velax đang được giảm tiền mặt khoảng 1-1,2 triệu đồng.

Trước khi giảm giá, các dòng xe này có mức niêm yết từ 23 đến gần 39 triệu đồng, tùy phiên bản. Cụ thể, Voltguard U50 có giá từ 35,99-36,99 triệu đồng, Velax khoảng 29,99 triệu đồng, còn dòng Oris (Soobin) dao động 23,49-25,99 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mại, nhiều mẫu xe hiện chỉ còn từ khoảng 22 triệu đồng.

Các mẫu của Yadea cũng tham gia cuộc đua kích cầu. Ảnh: Yadea Đông Anh.

Điểm đáng chú ý là Yadea đang chuẩn bị triển khai mô hình tủ đổi pin, cho phép người dùng thay pin nhanh thay vì chờ sạc. Nếu hệ thống này được mở rộng, đây có thể trở thành lợi thế lớn giúp xe điện tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.

Trong khi đó, VinFast cũng tung chương trình ưu đãi rất hấp dẫn cho mẫu xe mới VinFast Viper. Mẫu xe máy điện này vừa được hãng mở bán vào đầu tháng 3, đi kèm hai tuỳ chọn không pin giá 39,9 triệu đồng và kèm pin giá 45,5 triệu đồng. Trong 15 ngày đầu tháng này, hãng giảm 1 triệu đồng cho những người dùng đầu tiên đặt cọc.

Bên cạnh đó, VinFast còn giảm giá 6% cho Viper, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Tổng cộng, khách hàng có thể tiết kiệm hơn 4,5 triệu đồng khi đặt mua sớm bản kèm pin. Sau ưu đãi, giá lăn bánh của Viper có thể từ khoảng 37 triệu đồng.

Thiết kế xe máy điện VinFast Viper. Ảnh: VinFast

Mẫu VinFast Viper được định vị ở phân khúc xe máy điện tầm trung, cao cấp của VinFast, hướng tới người dùng cần một chiếc xe điện có hiệu năng và phạm vi di chuyển lớn. Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa khoảng 3.000W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h và có thể di chuyển tới khoảng 156 km sau mỗi lần sạc.

Với thông số này, Viper phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị hoặc quãng đường trung bình. Dù vậy, giá bán sau ưu đãi vẫn ở mức từ 37 triệu đồng, VinFast Viper nằm ở nhóm cao hơn các mẫu xe điện phổ thông hiện nay trên thị trường.

Theo các đại lý, việc nhiều hãng xe điện đồng loạt giảm giá thời điểm này không chỉ nhằm kích cầu sau Tết mà còn tận dụng cơ hội khi giá xăng liên tục tăng, khiến người tiêu dùng bắt đầu cân nhắc các phương tiện tiết kiệm chi phí hơn. Với mức giá ngày càng cạnh tranh và nhiều công nghệ mới, xe máy điện đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho việc di chuyển trong đô thị.

