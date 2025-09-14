Ngày 14/9, mẫu xe máy số underbone Yamaha PG-1 2025 phiên bản mới ra mắt tại Hà Nội. Giá bán dao động từ 30,928-34,855 triệu đồng, dành cho 3 phiên bản: tiêu chuẩn, cao cấp và giới hạn.

Đây là mẫu xe máy khác biệt trên thị trường, lai xe số và xe đường phố phong cách scramble.

Điểm mới trên Yamaha PG-1 2025. Ảnh: Ngô Minh

Khung xe và cấu trúc động cơ mang đặc trưng underbone, tương tự như xe số bình dân Honda Wave hay Sirius, Future... với động cơ dưới 115cc gắn trên khung xương sống, hộp số tròn 4 cấp, bình xăng dưới yên.

Tuy nhiên, ngoại hình lại mang phong cách scramble, gần giống xe cào cào, gầm thoáng, dáng cao (yên cao 795mm), lốp gai để đi phượt, cùng các chi tiết pha trộn kiểu hoài cổ retro.

Do đó, mẫu xe không có đối thủ cạnh tranh trực diện tại Việt Nam. Nếu xét về giá và cấu trúc, các xe số phổ thông khác chủ yếu chỉ phù hợp đi đường đô thị đơn thuần.

Nếu xét về kiểu dáng cá tính, bụi bặm, có thể off-road, đi phượt thì gần gũi với Yamaha PG-1 2025 có thể kể đến Honda Cross Cub 110 và Honda CT125 Hunter Cub. Tuy nhiên, hai mẫu xe này mới được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam và giá cao gấp 2-3 lần mẫu xe của Yamaha. Trong đó, Honda Cross Cub 110 nhập từ Nhật Bản về Việt Nam được chào giá từ 70-90 triệu đồng, còn Honda CT125 nhập Thái giá bán từ 120-140 triệu đồng.

Đối với riêng mẫu Yamaha PG-1, so với bản cũ, tính năng an toàn được bổ sung khi phanh trước được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS (bản cao cấp và giới hạn). Đây cũng mẫu xe đầu tiên ở phân khúc xe máy dưới 115cc có phanh ABS. Tuy nhiên, phanh sau vẫn dừng lại ở phanh tang trống.

Yamaha PG-1 2025 còn được trang bị một cụm đồng hồ mới hình tròn cổ điển (bản Cao cấp và Giới hạn) hiển thị các thông tin vận hành khi lái xe.

Về vận hành, Yamaha PG-1 2026 vẫn dùng động cơ 113,7cc, xi lanh đơn, làm mát bằng gió, công suất 8,9 mã lực, mô-men xoắn 9,5 Nm. Cặp giảm xóc trước kiểu phuộc ống lồng, bọc cao su để hạn chế bùn đất, đặc trưng dòng xe địa hình.

Tổng thể của Yamaha PG-1 2025 không thay đổi quá nhiều. Ảnh: Ngô Minh

Bên cạnh ưu điểm ngoại hình và giá rẻ, Yamaha PG-1 2025 vẫn có những nhược điểm mà người dùng cần cân nhắc.

Đơn cử như xe dùng lốp có săm, sẽ bất tiện, không an toàn khi dính đinh, dễ bị xẹp thủng và phải tháo cả bánh để thay. Trong khi xe địa hình Honda CT125 dùng lốp không săm, an toàn hơn, dễ vá khi dính đinh.

Công suất động cơ xe ở mức nhỏ nên sẽ yếu, rung khi chở hai người và đi đường dài. Trang bị xe chỉ ở mức cơ bản khi xe chỉ có hệ thống đèn halogen, ánh sáng yếu hơn so với Led, không an toàn khi đi đường dài thiếu ánh sáng.

Yamaha PG-1 có 3 phiên bản, ngoại hình cá tính, trẻ trung. Ảnh: Ngô Minh

Điểm đáng tiếc nhất là xe bị cắt bỏ trang bị truyền thống của dòng xe số underbone là cần đạp khởi động. Yamaha PG-1 2025 chỉ khởi động bằng đề điện. Nghĩa là nếu ắc-quy yếu hoặc chết giữa đường thì người dùng sẽ hơi phiền, phải câu bình hoặc thay bình.

Trong khi Honda Wave (Alpha, RSX, RSX FI…): vẫn giữ cần đạp khởi động bên hông phải. Đây là điểm Honda giữ lại cho phân khúc phổ thông — tiện khi xe để lâu, bình yếu, hoặc vùng nông thôn ít chỗ sạc.

Tại thị trường Việt Nam, Yamaha PG-1 2025 ngoài 6 lựa chọn màu sắc đã có trước đó, xe còn được bổ sung thêm màu Camo mới.

