Sau nhiều ngày tìm kiếm từ trực tiếp đến tìm trên mạng xã hội, chiếc xe Mercedes‑Benz GLC 200 mang biển kiểm soát 20A-399.XX của gia đình chị Phạm Thị Thanh Ngân (ở Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã được tìm thấy.

Chiếc Mercedes-Benz GLC 200 được tìm thấy và trục vớt vào chiều 25/10. Ảnh: Thái Nguyên News

Theo chia sẻ từ phía chủ xe, vào chiều ngày 24/10, xe đã được người dân phát hiện nằm tại một khúc sông Cầu thuộc phường Gia Sàng, cách vị trí đỗ xe ban đầu khoảng 8km. Qua thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó, người dân đã báo tin cho chủ xe và đến ngày 25/10, gia đình đã phối hợp để trục vớt chiếc xe lên bờ.

Trước đó, vào ngày 7/10, chiếc xế hộp được gia đình chị Ngân đỗ ở trên đê sông Cầu để tránh nước lũ, tuy nhiên nước dâng quá cao khiến chiếc xe bị trôi. Đến ngày 9/10, khi nước lũ đã rút, chủ xe ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô đâu, chị Ngân cùng người thân tìm kiếm và còn đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại được xe.

Cảnh trục vớt chiếc Mercedes-Benz GLC trên sông Cầu. Ảnh: Otofun

Việc phát hiện chiếc Mercedes GLC sau 2 tuần được đánh giá là kết quả của sự kiên trì tìm kiếm của gia đình, cùng với sự hỗ trợ, chia sẻ từ cộng đồng người chơi xe trên mạng xã hội. Qua các kênh thông tin, chị Ngân cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ thông tin rộng rãi giúp sớm xác định vị trí chiếc xe.

Các chuyên gia kỹ thuật cho biết, ô tô bị ngâm trong nước lũ, đặc biệt là dòng xe cao cấp như Mercedes GLC, thường hư hại nặng ở hệ thống điện, động cơ và nội thất. Nước xâm nhập khiến mạch điện chập, cảm biến sai lệch và các chi tiết kim loại nhanh chóng oxy hóa.

Dù được trục vớt và làm khô, các chuyên gia cho rằng với việc xe bị ngập nước dưới sông đến cả nửa tháng sẽ không đảm bảo chất lượng ngay cả khi khắc phục kỹ và mất giá nghiêm trọng khi bán lại. Vì vậy, việc phục hồi thường tốn kém và không đảm bảo an toàn sử dụng lâu dài.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ do bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng.

