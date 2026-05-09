MPV phổ thông bước vào cuộc đua ưu đãi chưa từng có

Sau giai đoạn liên tục tăng trưởng nhờ nhu cầu xe gia đình và kinh doanh dịch vụ, phân khúc xe MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam đang chứng kiến một đợt cạnh tranh khốc liệt chưa từng thấy. Trong tháng 5/2026, gần như toàn bộ các mẫu MPV phổ thông chạy xăng đều được hãng hoặc đại lý tung ra ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng, giữ thị phần và xả hàng tồn.

Các mẫu MPV cỡ nhỏ chạy xăng đang được giảm giá sâu chưa từng có. Ảnh minh hoạ: AP

Đáng chú ý nhất vẫn là Mitsubishi Xpander, mẫu xe từng nhiều năm thống trị doanh số MPV tại Việt Nam. Dù tiếp tục dẫn đầu phân khúc, hãng xe Nhật Bản vẫn mạnh tay triển khai chương trình hỗ trợ từ 67-85 triệu đồng dưới hình thức tặng tiền mặt và phiếu nhiên liệu tùy phiên bản.

Nhờ đó, giá bán thực tế của Xpander trong tháng 5 chỉ còn 501-619 triệu đồng. Động thái này cho thấy ngay cả mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cũng không còn “miễn nhiễm” trước áp lực cạnh tranh hiện nay.

Hãng xe Nhật Bản khác là Toyota cũng đồng loạt kích cầu cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio. Khách mua xe trong tháng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ cùng chính sách vay ưu đãi. Sau quy đổi, Toyota Veloz Cross có tổng giá trị ưu đãi khoảng 73-75 triệu đồng, trong khi Avanza Premio nhận hỗ trợ khoảng 65-70 triệu đồng.

Mẫu xe hybrid hiếm hoi trong phân khúc là Suzuki XL7 Hybrid (giá niêm yết 599 triệu đồng) tiếp tục được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 5. Đồng thời nhiều đại lý còn giảm thêm khoảng 20 triệu tiền mặt, tương đương mức giảm tổng cộng đến 80 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 5. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Stargazer đang là mẫu xe gây chú ý nhất thị trường khi được áp dụng tổng ưu đãi lên tới 107 triệu đồng, mức giảm thuộc hàng cao nhất phân khúc MPV phổ thông hiện nay.

Đáng nói, Stargazer là mẫu xe mới nhất được Hyundai Thành Công ra mắt ở thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 vừa qua với giá niêm yết 569-615 triệu đồng. Với mức giảm sâu này, giá bán thực tế của Stargazer chỉ vào khoảng trên dưới 500 triệu đồng.

Trong tháng 5/2026, KIA Carens cũng được các đại lý THACO giảm giá trực tiếp đến 30 triệu đồng chưa kể các quà tặng phụ kiện khác. Với giá niêm yết khởi điểm từ khoảng 579-589 triệu đồng (tùy phiên bản), khách hàng mua KIA Carens trong tháng 5 được chỉ bỏ ra khoảng 550 triệu đồng để sở hữu xe.

Hyundai Stargazer là mẫu MPV cỡ nhỏ được giảm giá sâu nhất trong tháng 5. Ảnh: HTV

Áp lực từ xe điện

Việc các hãng liên tục tăng khuyến mại phản ánh thực tế rằng phân khúc MPV chạy xăng đang chịu sức ép chưa từng có từ xe điện. Nếu vài năm trước, thị trường gần như không có lựa chọn MPV thuần điện thì hiện nay người dùng Việt đã quá quen thuộc với các mẫu MPV điện như VinFast Limo Green/VF MPV 7 hay BYD M6...

Hết quý I/2026, Limo Green đạt doanh số tới 12.471 xe, trở thành mẫu ô tô điện bán chạy nhất của hãng xe Việt. VF MPV 7, mẫu xe hướng tới khách hàng gia đình cũng ghi nhận doanh số 3.686 xe chỉ sau ba tháng đầu năm. Còn BYD M6 được xem là mẫu xe mở màn cho phân khúc MPV điện phổ thông tại Việt Nam cũng đã đạt khoảng 2.000 xe bán ra chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên thị trường.

Các mẫu xe MPV chạy xăng cỡ nhỏ đang phải chịu áp lực khủng khiếp từ các đối thủ xe điện. Ảnh: Hoàng Hiệp

So sánh tương quan cho thấy khoảng cách đang dần bị nới rộng. Mitsubishi Xpander dù vẫn dẫn đầu nhóm MPV chạy xăng nhưng doanh số quý I chỉ đạt 4.231 xe, tương đương khoảng một phần ba lượng tiêu thụ của đối thủ trực tiếp VinFast Limo Green.

Những cái tên còn lại: Toyota Veloz Cross bán được 2.175 xe, KIA Carens đạt 1.321 xe, còn Hyundai Stargazer ghi nhận 969 chiếc trong quý I. Ở nhóm cuối, Suzuki XL7 Hybrid và Honda BR-V lần lượt đạt 779 xe và 706 xe. Toyota Avanza Premio là mẫu có kết quả thấp nhất phân khúc với chỉ 200 xe bán ra trong quý đầu năm.

Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, dù chịu áp lực lớn từ xe điện, các mẫu MPV chạy xăng vẫn sở hữu nhiều lợi thế khó thay thế trong ngắn hạn như hệ thống trạm nhiên liệu phủ rộng, khả năng vận hành đường dài ổn định và tâm lý "quen thuộc" đến từ nhiều người dùng

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải liên tỉnh hoặc di chuyển cường độ cao vẫn ưu tiên xe động cơ đốt trong do thời gian tiếp nhiên liệu nhanh và ít phụ thuộc hạ tầng sạc.

Trong bối cảnh đó, việc các hãng đồng loạt tăng ưu đãi sâu được xem là động thái cần thiết để giữ sức hút thị trường, đồng thời tạo khoảng đệm trước khi cuộc cạnh tranh giữa MPV xăng và MPV điện bước sang giai đoạn khốc liệt hơn trong thời gian tới.

