Đợt nắng nóng kỷ lục tại Anh trong tuần qua cùng dự báo thời tiết nhiều nắng trong mùa hè khiến không ít người nghĩ đến việc sở hữu một chiếc xe mui trần. Tuy nhiên, lựa chọn dành cho khách hàng hiện không còn nhiều.

Theo phân tích của trang CarGurus, chỉ còn 11 mẫu xe mui trần (convertible) được bán mới tại các đại lý của 30 thương hiệu ô tô phổ biến nhất tại Anh. Đây là mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ.

Chỉ trong 12 tháng qua, số lượng các mẫu roadster và cabriolet bán mới đã giảm 31%. So với năm 2005, khi thị trường có 37 mẫu xe mui trần, con số hiện nay đã giảm tới 70%.

Xe mui mềm ngày càng hiếm khiến giá xe cũ tăng mạnh.

Dù có khí hậu tương đối ôn hòa, Anh từ lâu vẫn là một trong những thị trường tiêu thụ xe mui trần lớn nhất châu Âu. Theo CarGurus, tại nhiều quốc gia lục địa, mùa hè thường quá nóng khiến người dùng ưu tiên xe mui kín với hệ thống điều hòa thay vì xe mui xếp.

Tuy nhiên, những người yêu thích cảm giác lái xe mui trần tại Anh hiện phải đối mặt với lựa chọn ngày càng hạn chế.

CarGurus cho biết, kể từ năm 2020, số mẫu xe mui trần trên thị trường Anh đã giảm thêm 62%, khiến dòng xe này ngày càng trở nên hiếm. Số hãng còn duy trì xe mui trần cũng lần đầu giảm xuống dưới 10 kể từ đầu những năm 2000.

Nếu năm 2010 có 19 trong số 30 thương hiệu ô tô phổ biến nhất tại Anh bán xe mui trần, đến năm 2020 con số này còn 14 và sang năm 2026 chỉ còn 9 hãng.

Điều đó đồng nghĩa 70% các thương hiệu ô tô phổ biến tại Anh hiện không còn sản xuất hoặc phân phối xe mui mềm.

Chín thương hiệu vẫn còn xe mui trần gồm BMW, Fiat, Ford, Mazda, MG, Mini, Mercedes-Benz, Porsche và Volkswagen.

Chín thương hiệu vẫn còn xe mui trần gồm BMW, Fiat, Ford, Mazda, MG, Mini, Mercedes-Benz, Porsche và Volkswagen.

Trong 12 tháng qua, nhiều mẫu xe mui trần nổi tiếng cũng đã bị khai tử. BMW cắt giảm danh mục từ 5 mẫu xuống còn 2 mẫu là Series 4 Convertible và M4 Convertible, đồng thời ngừng bán Z4, Series 8 Convertible và M8 Convertible.

Porsche cũng dừng sản xuất 718 Boxster nhưng vẫn duy trì các phiên bản 911 Cabriolet và 911 Targa. Jeep đã rút hoàn toàn khỏi phân khúc xe mui trần. Mazda tiếp tục bán MX-5 – mẫu roadster bán chạy nhất thế giới. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể lựa chọn Ford Mustang Convertible, Mercedes-Benz CLE Cabriolet, Mercedes-AMG SL, Mini Convertible và Volkswagen T-Roc Cabriolet.

Tuy nhiên, Volkswagen T-Roc Cabriolet cũng sắp bị ngừng sản xuất khi thế hệ T-Roc mới ra mắt sẽ không còn phiên bản mui trần.

Quá trình chuyển đổi sang xe điện cũng chưa tạo ra nhiều thay đổi cho phân khúc này. Trong 11 mẫu xe mui trần đang bán tại Anh, chỉ có hai mẫu thuần điện là MG Cyberster và Fiat 500e Cabrio.

Dù nguồn cung xe mới ngày càng ít, thị trường xe cũ lại ghi nhận xu hướng ngược lại. Theo Chỉ số xu hướng giá của CarGurus, giá trung bình của xe mui trần đã qua sử dụng tại Anh đã tăng khoảng 10% trong 12 tháng qua, lên xấp xỉ 18.000 bảng Anh (khoảng 662 triệu đồng).

Hiện xe mui trần là kiểu thân xe có giá trung bình cao thứ ba trên thị trường xe cũ, chỉ đứng sau coupe và xe bán tải, đồng thời cao hơn cả SUV.

Ông Chris Knapman, Giám đốc biên tập CarGurus UK, cho biết xe mui trần từng là một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của nhiều hãng xe và góp phần tạo nên bản sắc thương hiệu.

"Tuy nhiên, khi các nhà sản xuất tập trung đầu tư vào SUV và quá trình điện hóa, xe mui trần đang ngày càng trở thành một dòng xe hiếm gặp trên thị trường", ông nhận định.

Theo Dailymail

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