Xe tải cháy rụi, khoản vay phát sinh hơn 1,2 tỷ đồng

Năm 2018, bà Nguyễn Thị Kim L. và ông Nguyễn Thái T. (TPHCM) ký hợp đồng vay Ngân hàng TMCP V. 960 triệu đồng để mua một chiếc xe ô tô tải, sản xuất năm 2017. Thời hạn vay 60 tháng, từ ngày 6/7/2018 đến ngày 6/7/2023. Lãi suất giải ngân 12,5%/năm, cố định trong 12 tháng đầu tiên, sau đó điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần với biên độ 5,5%/năm.

Chiếc xe tải đứng tên bà L. và ông T. này được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay nói trên.

Từ ngày 6/11/2019, bà L. và ông T. vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Đến ngày 10/1/2024, khoản nợ gồm 720 triệu đồng tiền gốc và hơn 579 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng gần 1,3 tỷ đồng.

Ngày 30/6/2023, Ngân hàng TMCP V. đã bán khoản nợ cho Công ty TNHH M. Theo đó, Công ty M. trở thành bên nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ.

Tranh chấp phát sinh sau khi chiếc xe tải - tài sản thế chấp cho khoản vay - bị cháy hoàn toàn trong một vụ tai nạn.

Tòa buộc doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán gần 1,3 tỷ đồng cho bên nhận chuyển giao khoản nợ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 19/7/2019, xe tải dùng để thế chấp xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng. Vụ tai nạn khiến xe tải cháy toàn bộ, không còn sử dụng được.

Trước khi xảy ra tai nạn, bà L. và ông T. đã mua bảo hiểm cho chiếc xe với phí hơn 17,5 triệu đồng/năm, số tiền bảo hiểm tối đa 1,35 tỷ đồng. Người thụ hưởng bảo hiểm là Ngân hàng TMCP V. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 29/6/2019 đến 29/6/2020. Ông bà L. đã đóng phí bảo hiểm và đã được Tổng Công ty CP B. cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện.

Sau tai nạn, bà L. và ông T. yêu cầu Tổng Công ty CP B. chi trả tiền bảo hiểm 1,35 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP V. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm từ chối với lý do chiếc xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Theo Tổng Công ty CP B., trọng tải cho phép của xe là 15,5 tấn, trong khi khối lượng hàng hóa được xác định là 23,31 tấn, tương ứng quá tải 50,39%. Doanh nghiệp bảo hiểm còn cho rằng nếu căn cứ vào kích thước thực tế của thùng xe thì lượng hàng tương ứng khoảng 28,716 tấn, quá tải 85,26%.

Từ đó, doanh nghiệp bảo hiểm viện dẫn quy tắc bảo hiểm, cho rằng xe chở quá tải từ 50% trở lên thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường.

Bảo hiểm không chứng minh được căn cứ từ chối chi trả

Không đồng ý với việc từ chối bảo hiểm, bà L. và ông T. phản tố, đề nghị TAND quận Tân Phú buộc Tổng Công ty CP B. thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm đối với chiếc xe bị cháy toàn bộ.

Bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Phú, TPHCM (nay là TAND khu vực 9 - TPHCM) chấp nhận một phần yêu cầu của Công ty TNHH M. và chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà L., ông T.

Theo đó, hợp đồng cho vay kiêm hợp đồng thế chấp xe ô tô chấm dứt kể từ khi bản án có hiệu lực.

Tòa buộc Tổng Công ty CP B. thanh toán cho Công ty TNHH M. số tiền gồm 720 triệu đồng nợ gốc và hơn 579 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng gần 1,3 tỷ đồng.

Do số tiền bảo hiểm 1,35 tỷ đồng cao hơn khoản nợ, Tổng Công ty CP B. còn phải thanh toán phần chênh lệch hơn 50 triệu đồng cho bà L. và ông T. Chiếc xe tải được giao lại cho bà L. và ông T.

Không đồng ý, ngày 15/1/2024, Tổng Công ty CP B. kháng cáo toàn bộ bản án. Bà L. và ông T. cũng kháng cáo, không chấp nhận nghĩa vụ trả khoản lãi hơn 579 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà L. và ông T. rút yêu cầu kháng cáo. Tổng Công ty CP B. đề nghị hủy án sơ thẩm, cho rằng cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ để xác định lượng nước và lượng cát trên xe.

HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của doanh nghiệp bảo hiểm. Tòa cho rằng, hồ sơ không có căn cứ xác định bà L. và ông T. đã nhận được công văn ngày 5/11/2019 về việc từ chối bồi thường. Chứng cứ mới mà Tổng Công ty CP B. cung cấp tại phiên tòa phúc thẩm chỉ là hình ảnh tra cứu mã vận chuyển của bưu điện, không thể hiện nội dung văn bản được giao và cũng không chứng minh bà L. đã nhận được.

Đối với căn cứ xác định xe chở quá tải, tòa nhận định văn bản số 15/CV-ĐTHS ngày 2/10/2019 của Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 16 mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp không có nội dung liên quan đến khối lượng 28,716 tấn. Tại phiên tòa sơ thẩm, doanh nghiệp còn cung cấp một bản photocopy cùng số, cùng ngày nhưng nội dung khác nhau và không xuất trình được bản chính.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc Tổng Công ty CP B. thanh toán cho Công ty TNHH M. gần 1,3 tỷ đồng và trả cho bà L., ông T. hơn 50 triệu đồng tiền chênh lệch. Giao chiếc xe tải cho bà L. và ông T.

Bản án phúc thẩm đồng thời đình chỉ yêu cầu kháng cáo của bà L. và ông T., không chấp nhận kháng cáo của Tổng Công ty CP B.

(Bài viết dựa trên Bản án số 669/2024/DS-PT ngày 26/7/2024 của TAND TPHCM)