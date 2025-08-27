Hàng chục nghìn người dân tối nay đã hòa mình vào không khí sôi động, ngập tràn tự hào dân tộc tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.