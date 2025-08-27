W-z6949415723177_f4dc77d48768fc23cd891954b0cbe002.jpg
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã xếp hàng dọc các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, "đóng quân" trước cả chục tiếng đồng hồ tại chỗ 
 Một số người còn căng bạt, khoá ghế vào barie để giữ chỗ
11h30, tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã tập trung rất đông người. Lực lượng chức năng đã hạn chế lưu thông tại đây. Đây là khu vực thuận lợi khi xem được gần như toàn bộ các khối diễu binh, diễu hành
Khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học rào chắn đã được dựng từ sớm, người dân ngồi dần kín vỉa hè
Chị Phương Anh (35 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 2 con đi từ 2h sáng để chuẩn bị. Chị chia sẻ, lúc lên đến nơi đã thấy đông, chị chuẩn bị đồ ăn nước uống cho đủ 3 bữa. Tuy thời tiết mưa bất lợi nhưng chị muốn các con được trải nghiệm "nhìn ngắm hoà bình, xem diễu binh"
Bất chấp cơn mưa, những chiếc ô, áo mưa, bạt trải được người dân chuẩn bị. Ai cũng muốn có vị trí đẹp
Bạt lớn che mưa
Hai bạn trẻ Thảo và Thuỷ từ Hà Đông đi từ 5h sáng do sợ không còn chỗ. Cả hai chọn khu nhà bạt trước ga Hà Nội để trú mưa mà vẫn có thể thoải mái xem diễu binh
Bà Hoàng Thị Duyên cùng 18 cựu chiến binh vừa xuống tàu từ Thanh Hoá bày tỏ phấn khởi đến xem sơ duyệt diễu binh. Bà cho biết cùng đồng đội tham gia duyệt binh cách đây 50 năm trong khối chiến sĩ Không quân. Nay bà rất tự hào khi một lần nữa được chứng kiến lần diễu binh tới đây
Trời như chiều lòng người, chiều nay Hà Nội chỉ còn lất phất mưa

 