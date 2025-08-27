Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 là dấu mốc lịch sử khẳng định niềm tự hào, ý chí độc lập, thống nhất và quyết tâm xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sự hùng dũng, oai phong của các lực lượng sĩ quan, chiến sĩ Quân đội và Công an tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, tối 24/8.
Hàng chục nghìn người dân tối nay đã hòa mình vào không khí sôi động, ngập tràn tự hào dân tộc tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.