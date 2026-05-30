Tối 30/3 tại TPHCM, THACO Auto đã giới thiệu bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới. Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt và mở bán bộ đôi gầm cao này và hứa hẹn sẽ làm sôi động thêm phân khúc xe gầm cao cỡ trung (SUV/crossover cỡ C-D) tầm giá 1 tỷ đồng tại thị trường ô tô trong nước.

Theo công bố, Peugeot 3008 mới có 2 phiên bản, đi cùng giá bán 1,279 và 1,429 tỷ đồng. So với thế hệ cũ (3 phiên bản, giá niêm yết lần lượt là 929 triệu; 1,019 tỷ đồng và 1,109 tỷ đồng), giá của Peugeot 3008 thế hệ mới cao hơn đáng kể.

Trong khi đó, Peugeot 5008 có 2 phiên bản với giá lần lượt là 1,379 và 1,529 tỷ đồng. So với thế hệ cũ (2 phiên bản, giá niêm yết 1,109 tỷ đồng và 1,209 tỷ đồng), thế hệ mới của mẫu SUV 7 chỗ ngồi đã tăng gần 300 triệu đồng.

Về tổng thể, thế hệ mới của Peugeot 3008 và 5008 chứng kiến sự lột xác toàn diện từ nền tảng, thiết kế cho đến công nghệ. Bộ đôi xe Peugeot hoàn toàn mới áp dụng ngôn ngữ mới với logo "khiên sư tử", lưới tản nhiệt tràn viền đồng màu thân xe và đèn LED móng vuốt sắc sảo.

Peugeot 3008 thế hệ mới có 2 phiên bản Premium và GT với giá bán lần lượt là 1,379 và 1,529 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu C-SUV Peugeot 3008 gây chú ý khi chuyển sang phong cách SUV coupe với phần mui vuốt thấp về phía sau, tạo dáng vẻ thể thao tương tự nhiều mẫu xe châu Âu cao cấp. Đây cũng là hướng đi mà ngày càng nhiều hãng xe theo đuổi nhằm hút nhóm khách hàng trẻ muốn tìm kiếm sự khác biệt thay vì thiết kế SUV truyền thống.

So với đời cũ, đầu xe 3008 mới trở nên sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt tràn viền đồng màu thân xe, logo khiên sư tử mới cùng cụm đèn LED dạng “móng vuốt” đặc trưng của Peugeot. Thiết kế tổng thể được đánh giá hiện đại và có phần táo bạo hơn nhiều mẫu SUV Nhật Bản vốn thiên về sự trung tính.

Nội thất của Peugeot 3008 sở hữu khoang lái Panoramic i-Cockpit thế hệ mới với màn hình cong cỡ lớn đặt nổi, kết hợp vô-lăng nhỏ đặc trưng của Peugeot. Đây được xem là một trong những điểm nhấn giúp xe tạo khác biệt rõ rệt trước Mazda CX-5 hay Honda CR-V, những mẫu xe vẫn trung thành với bố cục nội thất truyền thống hơn.

Nếu Peugeot 3008 hướng nhiều tới khách hàng trẻ, Peugeot 5008 vẫn giữ vai trò là mẫu SUV thiên về gia đình với cấu hình 7 chỗ rộng rãi. Dù vậy, mẫu xe này cũng được làm mới đáng kể để tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.

Khác với trước đây vốn mang dáng SUV khá vuông vức, Peugeot 5008 đời mới cũng được tinh chỉnh theo phong cách coupe nhẹ với phần mui kéo dài mềm mại hơn, nhưng vẫn duy trì chiều dài cơ sở lớn khoảng 2.900 mm để đảm bảo không gian cho hàng ghế thứ ba.

Khoang cabin của 5008 mới có phong cách thiết kế đậm chất châu Âu cùng nhiều trang bị công nghệ cao cấp như màn hình cong panoramic 21 inch kết hợp với màn hình điều khiển trung tâm 9,7inch, cần số điện tử e-Toggle, ghế da cao cấp nappa với các chế độ massage...

Các trang bị trên 2 mẫu xe mới vốn là thế mạnh truyền thống của Peugeot trong nhiều năm qua, đặc biệt với nhóm khách hàng muốn tìm cảm giác “xe châu Âu” nhưng chưa muốn bước lên các thương hiệu hạng sang.

Ngoài thiết kế, khả năng vận hành cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Peugeot 3008 và 5008 mới tại Việt Nam sử dụng chung động cơ 1.6L tăng áp, nhưng được tinh chỉnh mạnh hơn trước với công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. So với bản tiền nhiệm, sức mạnh của 2 mẫu xe đã tăng lên khoảng 15 mã lực.

Dù vậy, điều đáng tiếc là Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới chưa được bổ sung công nghệ hybrid tại thời điểm này, trong khi hầu hết các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc đều đã trang bị để thu hút khách hàng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Peugeot từng có giai đoạn tạo được dấu ấn khá tốt tại Việt Nam nhờ thiết kế khác biệt và nhiều trang bị an toàn. Tuy nhiên, giá bán cao cùng chi phí sử dụng khiến thương hiệu Pháp dần lép vế trước các đối thủ Nhật và Hàn. Lần trở lại này, bộ đôi 3008 và 5008 được xem là “quân bài chiến lược” của THACO nhằm tái định vị Peugeot ở phân khúc SUV phổ thông tầm giá quanh 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thách thức dành cho bộ đôi của Peugeot sẽ không nhỏ. Ở phân khúc C-SUV phổ thông, 3008 đang có giá cao hơn hẳn các đối thủ. Mazda CX-5 hiện vẫn là "vua doanh số” tại phân khúc này nhờ giá bán cạnh tranh thiết kế đẹp mắt với nhiều phiên bản để lựa chọn. Nhiều đối thủ "nặng ký" khác như Hyundai Tucson, Ford Territory, Mitsubishi Destinator hay KIA Sportage cũng có những lợi thế riêng.

Đối với Peugeot 5005, phân khúc D-SUV 7 chỗ ngồi không "dễ thở" hơn là bao khi có sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh đã khẳng định được vị trí như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5, KIA Sorento và đặc biệt là Ford Everest. Với cùng tầm giá trên 1 tỷ đồng, Honda CR-V được coi là đối thủ của cả hai mẫu xe Peugeot. Mẫu xe Nhật Bản có lợi thế nhất định về thương hiệu, độ bền đã được khẳng định, đồng thời có thêm các phiên bản hybrid khá hợp thời.

Bảng so sánh nhanh các mẫu xe gầm cao cỡ C-D tại Việt Nam:

Peugeot 3008 Peugeot 5008 Mazda CX-5 Honda CR-V Hyundai Santa Fe Phân khúc C-SUV 5 chỗ D-SUV 7 chỗ C-SUV 5 chỗ C-SUV 5+2 chỗ D-SUV 7 chỗ Kích thước (mm) 4.510 x 1.850 x 1.662 4.790 x 1.890 x 1.690 4.590 x 1.845 x 1.680 4.691 x 1.866 x 1.681 4.830 x 1.900 x 1.770 Chiều dài cơ sở (mm) 2.730 2.900 2.700 2.701 2.815 Động cơ 1.6L Turbo 1.6L Turbo 2.0L / 2.5L 1.5L Turbo / 2.0L + Mô tơ điện (Hybrid) 2.5L / 2.5L Turbo/ 1.6L Turbo + Mô-tơ điện (Hybrid) Hộp số AT 6 cấp AT 6 cấp AT 6 cấp CVT / e-CVT AT 8 cấp / AT 6 cấp Số phiên bản 2 2 8 4 5 Giá bán (triệu đồng) 1.279 - 1.429 1.379 - 1.529 699 - 979 1.029 - 1.259 1.069 - 1.365

