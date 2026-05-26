Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới

Không lâu sau khi ra mắt tại thị trường quốc tế, bộ đôi SUV cỡ C-D của thương hiệu Pháp là Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới được ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam vào 30/5 tới. Theo thông tin từ THACO Auto, Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mở bán hai mẫu xe này, trong bối cảnh phân khúc SUV/crossover cỡ trung đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên bộ đôi xe Peugeot thế hệ mới nằm ở kiểu dáng thiết kế. Trong đó, mẫu xe gầm cao cỡ C 3008 gần như lột xác khi chuyển sang phong cách SUV lai coupe, với phần mui vuốt thấp về sau, kết hợp nhiều chi tiết mang thiên hướng khí động học hơn trước.

Peugeot 3008 thế hệ mới từng giành giải thưởng thiết kế Red Dot Award 2024 ở hạng mục Product Design. Đây cũng là một trong những mẫu xe được Peugeot đặt nhiều kỳ vọng trong giai đoạn chuyển đổi sang ngôn ngữ thiết kế mới nhằm cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các tên tuổi như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Honda CR-V.

Khác với 3008 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và cá tính, Peugeot 5008 thế hệ mới tiếp tục được định vị là SUV, crossover 7 chỗ dành cho gia đình nhấn mạnh tính thực dụng. Xe có kích thước lớn hơn với chiều dài cơ sở lên tới 2.900 mm, tối ưu không gian nội thất cho cấu hình 7 chỗ ngồi.

Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới chia sẻ nền tảng STLA Medium do tập đoàn Stellantis phát triển. Nền tảng này được tối ưu theo hướng tăng độ cứng thân xe, giảm trọng lượng và cải thiện khả năng cách âm. Đi kèm động cơ Turbo PureTech 1.6 lít, cho công suất lên 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Tucson Hybrid

Trong thời gian gần đây, hàng loạt đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản hybrid mới của dòng xe Tucson. Một số nguồn tin cho biết, Hyundai Tucson Hybrid 2026 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6 tới. Trước đó, phiên bản hybrid của mẫu C-SUV đã được ra mắt tại một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Singapore từ cuối năm 2025.

Về ngoại hình, Hyundai Tucson Hybrid vẫn thừa hưởng thiết kế như bản xăng ở thế hệ hiện tại, tuy nhiên có một số chi tiết nhỏ được làm mới tạo sự khác biệt như mặt ca-lăng và mâm xe. Hãng xe Hàn Quốc sẽ bỏ bản Tucson máy dầu và chỉ giữ lại máy xăng, giống như người anh em Santa Fe. Xe vẫn được lắp ráp trong nước giống như các phiên bản xăng hiện hành.

Hiện, giá bán cụ thể của Hyundai Tucson Hybrid ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe sẽ có giá bán xấp xỉ 1 tỷ đồng. Nếu con số này là chính xác, Hyundai Tucson Hybrid 2026 sẽ đắt hơn đáng kể so với các bản chạy xăng còn lại có giá dao động từ 769-979 triệu đồng.

KIA Morning 2026

KIA đã chính thức ra mắt và mở bán phiên bản mới của mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Morning tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 18/5 vừa qua. Theo một số nguồn tin, KIA Morning mới sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong khoảng quý III tới dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc.

Ở phiên bản mới, KIA Morning được bổ sung nhiều trang bị an toàn và tiện nghi tiêu chuẩn vốn được khách hàng ưa chuộng. Đồng thời, xe cũng có thêm các trang bị và màu nội thất mới nhằm nâng cao tổng thể sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cụ thể, KIA cung cấp các trang bị tiêu chuẩn cho mẫu xe cỡ A này như đèn LED đọc bản đồ cho tất cả các phiên bản, bao gồm cả biến thể van chở hàng. Đối với phiên bản du lịch sử dụng động cơ xăng 1.0L, toàn bộ đều được bổ sung túi khí đầu gối cho người lái tiêu chuẩn. Trong khi đó, từ phiên bản Signature trở lên, xe sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch mới.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe hạng A này ở thị trường Hàn Quốc vẫn là động cơ xăng 1.0L, sản sinh công suất tối đa 76 mã lực, đi với hộp số tự động 4 cấp. Giá bán của KIA Morning 2027 tại thị trường Hàn Quốc dao động từ 13,86-19,11 triệu won (khoảng 241-332 triệu đồng).

Zeekr 7X

Tại Triển triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, Zeekr - thương hiệu xe cao cấp của tập đoàn Geely đã chính thức giới thiệu mẫu xe nâng cấp (facelift) của SUV điện 7X.

Xe được phân phối tại thị trường nội địa với 3 phiên bản chính. Bản tiêu chuẩn Max sử dụng pin LFP 75 kWh có giá từ 229.800 NDT (khoảng 880 triệu đồng), trong khi bản Max Long-range với pin NMC 103 kWh có giá 249.800 NDT (khoảng 960 triệu). Cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau với công suất được nâng lên mức 503 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5 giây.

Phiên bản cao cấp nhất Ultra có giá 269.800 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng), sở hữu hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất lên tới 795 mã lực và mô-men xoắn 812Nm. Sức mạnh này cho phép phiên bản Ultra tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,98 giây.

Trước đó, Zeekr cũng từng hé lộ sẽ mang 7X đến Việt Nam vào quý II/2026 bởi Tasco Auto. Dù vậy, vẫn chưa có thông tin chính thức về phiên bản và giá bán của mẫu xe này.

Bộ đôi Omoda 4 và Omoda 7

Cũng tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh, Omoda & Jaecoo - thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Chery đã giới thiệu tới công chúng hai mẫu xe chủ lực là Omoda 4 và Omoda 7. Thực tế, mẫu Omoda 7 từng được Omoda & Jaecoo Việt Nam trưng bày tại một sự kiện ở Hà Nội hồi tháng 8/2025 với tên Omoda C7.

Omoda 7 khá nổi bật được trang bị hệ thống Super Hybrid System (SHS), mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm. Mẫu crossover cỡ C đang được nhiều đại lý trong nước nhận cọc với mức giá bán dự kiến là 839 triệu đồng cho bản Flagship và 949 triệu đồng cho bản PHEV Flagship (hybrid sạc ngoài). Tuy vậy, mức giá chính thức vẫn chưa được OJV công bố.

Với Omoda 4, đây là lần đầu tiên mẫu xe này được công bố và giới thiệu ra thị trường. Theo đánh giá, Omoda 4 được phát triển dành riêng cho thế hệ khách hàng trẻ yêu thích phong cách sống số và công nghệ. Mẫu xe cỡ nhỏ nổi bật với khoang lái sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI Cabin) tích hợp giải trí, tương tác cảm xúc và điều hướng thông minh, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng trẻ.

Các tính năng như điều khiển từ xa hay tự động đỗ xe giúp đơn giản hóa hoàn toàn quá trình sử dụng xe. Ngoài ra, công nghệ đỗ xe tự động VPD (Valet Parking Driver) sẽ được thương mại hoá trên mẫu xe này vào cuối năm nay.

Ngay sau khi xuất hiện tại Trung Quốc, Omoda 4 (dưới cái tên C5) rất có thể sẽ được đưa về lắp ráp Việt Nam trong nửa cuối năm nay tại nhà máy của Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt tại tỉnh Hưng Yên. Đây sẽ là mẫu xe nằm trong phân khúc hatchback cỡ B vốn đang khá kén khách tại Việt Nam.

