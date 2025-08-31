Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong những ngày qua:

Tài xế ô tô 'khôn lỏi', lấn làn rẽ tắt bị ép lùi

(Nguồn video: Nhật Minh)

Chiếc xe con lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, chặn lối chuyển hướng xe đi đúng. Tình huống xảy ra hôm 29/8 tại nút giao Thân Văn Nhiếp - Nguyễn Thị Định (TPHCM).

Theo đoạn video, tại ngã ba đông xe, thay vì xếp hàng theo thứ tự, tài xế chiếc Mazda CX-5 màu đỏ lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để rẽ tắt, khiến tình hình giao thông càng thêm phức tạp. Xe có gắn camera hành trình muốn rẽ phải nhưng bị bịt lối, lái xe tiến lên ép chiếc xe đi sai phải lùi lại để trả làn đường.

Ô tô chạy lấn làn, va quệt làm gãy gương xe khác

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống va chạm khá nguy hiểm diễn ra vào ngày 27/8 trên đại lộ Vinh - Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Theo hình ảnh do camera hành trình của xe phía sau ghi lại, ô tô con màu đen hiệu KIA đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều, dẫn tới va chạm với chiếc taxi màu trắng, làm bung phần mặt gương của xe này.

Ô tô khách lấn làn vượt ẩu trên cầu

(Nguồn video: Lê Anh Duy)

Một tình huống tương tự xảy ra vào ngày 28/7 trên cầu Đà Rằng thuộc tỉnh Đắk Lắk (địa phận tỉnh Phú Yên cũ).

Theo đó, dù ở trên cầu và ở nơi có vạch kẻ liền (vạch 1.2), đều là những nơi cấm vượt nhưng chiếc xe khách mang BKS của Hà Nội vẫn ngang nhiên đè qua, suýt đấu đầu với xe có gắn camera hành trình. May mắn đã không có va chạm đáng tiếc nào xảy ra.

Ô tô vượt ẩu ép ngã người đi xe máy

(Nguồn video: Otofun Đà Nẵng)

Tình huống ô tô tạt đầu xe máy khá nguy hiểm xảy ra vào tối 18/8 tại cầu sông Hàn (Đà Nẵng). Thời điểm này trời khá tối, tầm nhìn hạn chế và trên cầu hẹp, tuy nhiên lái xe màu trắng hiệu Chevrolet Cruze vẫn vượt bên phải qua một chiếc ô tô khác, va chạm với một người đi xe máy cùng chiều.

Bị ép bất ngờ, người đi xe máy ngã xuống vỉa hè, trong khi đó chiếc xe vượt ẩu tăng ga chạy đi như không có chuyện gì xảy ra.

Xe 7 chỗ bị xe khách tạt đầu trên cao tốc

(Nguồn video: Xuân Sang)

Tình huống xảy ra vào sáng ngày 23/8 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn đi qua nút giao Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì cũ, TP Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con 7 chỗ ghi lại.

Tại thời điểm trên, chiếc xe 7 chỗ đang lưu thông với tốc độ khoảng km/h ở làn trái, bỗng bị chiếc xe khách Ford Transit từ làn giữa chuyển làn, ép sát vào dải phân cách và vượt lên trước.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!