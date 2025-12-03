Theo Carscoops, hãng xe Hàn Quốc KIA vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của Seltos thế hệ thứ hai, đồng thời xác nhận thời điểm ra mắt toàn cầu vào ngày 10/12 tới tại thị trường đầu tiên là Ấn Độ.

Xuất hiện lần đầu năm 2019 và nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022, KIA Seltos sắp bước sang một thế hệ mới với diện mạo thay đổi toàn diện nhằm duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ nhỏ ngày càng chật chội.

Hãng xe Hàn Quốc cho biết, Seltos mới kết hợp sự mạnh mẽ của các mẫu SUV động cơ đốt trong trước đây với sự tinh giản, khí động học của các dòng xe điện mới nhất.

Ở phần đầu, Seltos 2026 nổi bật với đèn pha LED dọc mảnh, ôm lấy lưới tản nhiệt lớn hơn tích hợp dải LED ban ngày. Thân xe ghi dấu bằng đường gân nổi và thiết kế nóc xe dạng “floating roof” gợi nhớ Kia EV5, cùng đèn hậu LED bố trí ngang - dọc, tay nắm cửa phẳng, gương chiếu hậu kiểu mới và thanh giá nóc cùng tấm ốp gầm màu nhôm.

Khách hàng tiếp tục có hai tùy chọn ngoại hình quen thuộc: X-Line phong cách mạnh mẽ và GT-Line thể thao, mỗi bản có những khác biệt tinh chỉnh về thiết kế. Các hình ảnh teaser cho thấy dáng xe vuông vức với bề mặt sắc nét hơn theo triết lý “Opposites United" của KIA.

Kích thước chi tiết chưa được hãng xe Hàn Quốc công bố, nhưng mẫu xe mới có vẻ lớn hơn đôi chút với 4.365mm chiều dài. Việc tăng kích thước sẽ giúp cải thiện không gian nội thất và tính thực dụng.

Dù nội thất chưa được hé lộ, KIA khẳng định cabin trên Seltos thế hệ mới sẽ có “tính năng công nghệ cao”, nhiều khả năng là cụm màn hình kép mới, vật liệu nâng cấp và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại hơn.

Về vận hành, Seltos 2026 dự kiến có tùy chọn máy xăng 1.5L tăng áp và hybrid, kèm cấu hình e-AWD ở một số thị trường. Mẫu SUV này có thể sử dụng động cơ 1.6L tăng áp nâng cấp, cùng hệ thống hybrid tự sạc tương tự Hyundai Kona và KIA Niro.

Là mẫu xe mang tính toàn cầu, Seltos sẽ tiếp tục được bán rộng rãi, trong đó có khả năng xuất hiện tại thị trường châu Âu, định vị ngay dưới Sportage. Toàn bộ thông tin chi tiết sẽ được KIA công bố khi Seltos 2026 ra mắt chính thức ngày 10/12 tới.

Tại Việt Nam, Seltos là mẫu xe đắt khách hàng đầu của thương hiệu KIA và từng bán chạy nhất phân khúc B-SUV. Tuy nhiên trong một vài năm trở lại đây, mẫu xe này bị lép vế bởi nhiều đối thủ mới như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce. Trong 10 tháng đầu năm 2025, có tổng cộng 4.578 chiếc Seltos được bán ra tại thị trường Việt Nam.

(Theo Carscoops)