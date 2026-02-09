Thời điểm năm 2005-2010, những chiếc xe Limousine với kích thước siêu dài được không ít đại gia Việt yêu thích, nhằm tạo sự chú ý trước đám đông hay đối tác. Tuy nhiên, sau khoảng 20 năm sử dụng, dòng xe này dần đi vào quên lãng do kích thước “quá khổ”, khó di chuyển trên đường phố đông đúc.

Mẫu Lincoln Town Car Limousine là một trong số đó. Chiếc xe này thuộc sở hữu của một doanh nhân tại Hà Nội, kinh doanh trong lĩnh vực mua bán xe cũ. Được biết, xe thuộc đời 2006, hiện có giá hơn 1 tỷ đồng trên thị trường xe cũ – ngang ngửa giá bán một chiếc Toyota Camry 2026.

Thời điểm mua mới, chiếc xe này có giá khoảng 5 tỷ đồng sau thuế khi về Việt Nam. Số lượng xe tại nước ta hiện nay không nhiều, do một số xe rất ít được sử dụng. Ngoài Lincoln Town Car Limousine, một số đại gia trong nước còn sở hữu mẫu Chrysler 300C Limousine với kiểu dáng tương tự.

Về ngoại thất, chiếc Lincoln Town Car Limousine gây chú ý nhờ kích thước chiều dài gần 9 mét (xe nguyên bản chỉ dài 5,62 mét). Trọng lượng xe cũng tăng đáng kể, lên tới 3,8 tấn (tăng khoảng 1,3 tấn so với nguyên bản).

Ngoại thất xe sơn màu trắng, đi kèm một số chi tiết mạ crôm sáng bóng tạo vẻ sang trọng như mặt ca-lăng, viền cửa, ốp viền quanh xe, tay nắm cốp sau,… Sau 20 năm lăn bánh, nước sơn còn khá bóng bẩy.

Do sản xuất từ những năm đầu 2000, mẫu xe sang này vẫn sử dụng cụm đèn chiếu sáng mang công nghệ halogen truyền thống.

Bộ mâm đa chấu sơn màu bạc của xe có kích thước chỉ 17 inch, kết hợp với bộ lốp 255/60 giúp tăng sự êm ái cho xe. Đặc biệt, Lincoln Town Car Limousine sử dụng nền tảng với cấu trúc “body-on-frame” như một số mẫu SUV và xe bán tải.

Khoang lái của xe kết hợp giữa màu be của ghế ngồi và màu xám trên táp-lô. Do đã trải qua 20 dùng, ghế ngồi đã xuất hiện nhiều vết nhăn. Táp-lô ốp gỗ màu nâu đậm trang trí. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ đa thông tin. Xe không có màn hình giải trí cho khoang lái, chỉ trang bị nút bấm chức năng cơ bản.

Điểm nhấn nằm ở khoang nội thất phía sau, với sức chứa tối đa lên đến 14 người, gồm hai băng ghế rộng bọc da màu nâu kết hợp đen. Trần và sàn xe tích hợp hệ thống đèn LED. Xe có quầy bar mini kèm bộ ly và màn hình giải trí để phục vụ hành khách.

Lincoln Town Car Limousine được trang bị động cơ V8 dung tích 4.6 lít, sản sinh công suất tối đa 239 mã lực và mô-men xoắn cực đại 389 Nm. Sức mạnh truyền đến cầu sau thông qua hộp số tự động 4 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp/đô thị/cao tốc lần lượt là 13/15/10 lít/100 km.

Hiện tại, những chiếc Lincoln Limousine hiếm khi xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Nhiều chiếc xe cũ được phục vụ cho thuê xe hoa hoặc trưng bày sự kiện, nhờ mức giá rẻ ngang sedan hạng D nhưng tạo sức hút và gây chú ý hơn rất nhiều.

