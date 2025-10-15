Không ít vụ va chạm xảy ra giữa xe sang và xe phổ thông tại Việt Nam trong thời gian qua, khiến dư luận bất ngờ về sự chênh lệch giữa giá trị hai chiếc xe cũng như chi phí sửa chữa. Cách đây chỉ 3 ngày, chiếc Bentley Continental GT trị giá 20 tỷ của Trấn Thành đã va chạm với chiếc Mitsubishi Outlander ở TP.HCM.

Sáng ngày 14/10, tại nút giao giữa phố Nguyễn Thái Học và Lê Duẩn (TP.Hà Nội) cũng xảy ra vụ va chạm giữa chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan và chiếc xe điện VinFast e34. Hậu quả, chiếc Cullinan bị xước cản trước và rời phần ốp trên mặt ca-lăng, trong khi chiếc e34 bị móp nặng phần thân xe.

Hiện chưa có video ghi lại tình huống vụ va chạm, do đó chưa rõ nguyên nhân xuất phát từ chiếc xe sang Anh quốc hay chiếc xe điện của hãng xe Việt.

Dựa trên hình ảnh được chụp lại, ước tính chủ nhân chiếc Rolls-Royce phải thay mới phần ốp trên mặt ca-lăng, sơn sửa cản trước nếu bị nhẹ cùng đánh bóng lại mặt ca-lăng. Tổng chi phí ước tính không dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, để sửa chữa chiếc VinFast e34 cũng tốn vài chục triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc Cullinan này mang biển số ngoại giao, có giá khoảng 15 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 15-20 tỷ đồng so với xe gắn biển số dân sự thông thường (do được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế phí). Mẫu xe này được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng lẫn tư nhân.

Về ngoại thất, chiếc Rolls-Royce Cullinan “đen đủi” này có nước sơn màu trắng ngọc trai. Đây là màu sơn được nhiều đại gia ưa chuộng trên mẫu xe này, bên cạnh màu sơn đen huyền bí. Xe không có tùy chọn đường coachline chạy dọc hai bên thân xe, đi kèm bộ mâm đa chấu đơn mạ crôm sáng bóng.

Kích thước của xe lần lượt gồm chiều dài 5.341 mm, chiều rộng 2.164 mm, chiều cao 1.835 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.295 mm. Hệ thống treo khí nén của xe giúp nâng/hạ gầm để lội nước với độ sâu lên tới 540 mm.

Nội thất xe thiết kế sang trọng, đi kèm ốp gỗ Veneer tối màu thường thấy trên những chiếc Cullinan tại Việt Nam. Hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng cùng bệ tỳ tay sưởi ấm. Màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay không dây, bên cạnh là một đồng hồ chế tác tỉ mỉ.

Cullinan có hai tùy chọn cấu hình 4 chỗ hoặc 5 chỗ ngồi. Với cấu hình 4 chỗ, hàng ghế sau gồm 2 chỗ ngồi độc lập dành cho ông chủ, ngăn cách bằng tựa tỳ tay cố định ở giữa. Cả 2 ghế đều có chức năng sưởi và massage. Bên trong bệ tỳ tay là tủ giữ lạnh trữ rượu, bộ ly sâm-panh và ly Whisky.

Rolls-Royce Cullinan sử dụng động V12 dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp có chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh (để nhận diện địa hình và sang số phù hợp). Xe dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây, vận tốc tối đa ở mức 250 km/h.

