Chiếc xe SUV địa hình mới được xem là bản sao của Land Rover Defender mang tên Chery Fulwin X3L, sở hữu nhiều công nghệ nhưng giá khởi điểm rất rẻ, chỉ từ 119.900 nhân dân tệ (422 triệu đồng) và cao nhất là 149.900 nhân dân tệ (554 triệu đồng).

Chery Fulwin X3L có tên gọi khác là iCar 03T dành cho thị trường xuất khẩu. Ảnh: Carscoops

Chery Fulwin X3L có kích thước tổng thể 4.545 x 1.950 x 1.815 (mm), trục cơ sở 2.783mm. Ngoại hình của mẫu SUV này rõ ràng vay mượn từ mẫu xe địa hình kinh điển Land Rover Defender và một phần của Mercedes-Benz G-Class, tạo nên một dáng vẻ vuông vức, thẳng đứng, giúp chiếc xe trở nên nổi bật trên đường phố, mang lại cảm giác “ngầu” không kém các mẫu SUV biểu tượng châu Âu.

Khoang cabin của Fulwin X3L tuy không đột phá nhưng khá hiện đại, với màn hình trung tâm 15,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số gọn gàng, cửa gió điều hòa hình chữ nhật và tay nắm chắc chắn. Đây là những chi tiết thực dụng, phù hợp với triết lý SUV đa dụng hơn là sự tiện nghi. Xe có tùy chọn 5 chỗ và 5+2 chỗ ngồi.

Trái ngược với tưởng tượng của nhiều người rằng đây là một chiếc xe điện (BEV) thuần túy, Chery Fulwin X3L sử dụng hệ thống truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Trái tim của xe là động cơ tăng áp 1.5L công suất 154 mã lực, kết hợp cùng mô-tơ điện đặt phía sau có công suất 248 mã lực.

Nội thất của Chery Fulwin X3L tập trung vào phong cách thực dụng của dòng xe SUV chuyên địa hình. Ảnh: CarNewsChina

Trong khi bản dẫn động 4 bánh AWD dùng 2 động cơ điện trước sau cho tổng công suất lên đến 422 mã lực và mô-men xoắn cực đại 505 Nm. Nhờ đó, Fulwin X3L chỉ mất 4,7 giây để tăng tốc 0-100 km/h, một con số cực kỳ ấn tượng trong phân khúc SUV lai điện giá rẻ.

Với dung lượng pin là 20,64 kWh và 33,68 kWh, xe có khả năng chạy hoàn toàn bằng điện trong phạm vi từ 135–215 km tùy phiên bản. Khi kết hợp động cơ xăng và bình nhiên liệu, Fulwin X3L đạt tầm hoạt động lên đến 1.200 km, phù hợp cho cả di chuyển đô thị lẫn hành trình đường dài.

Do được thiết kế để trở thành một mẫu xe SUV dành cho chạy địa hình, Chery Fulwin X3L được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ off-road như: Chế độ lái địa hình đa dạng, kiểm soát hành trình địa hình, bò chậm khi vượt chướng ngại, chức năng xoay tròn kiểu xe xăng độc đáo. Các tính năng chính khác bao gồm bậc lên xuống, cửa hậu mở ngang và tùy chọn một số bộ phụ kiện địa hình khác nhau.

Chery Fulwin X3L được định vị ở phân khúc SUV cỡ B. Ảnh: Chery

Mức giá chỉ từ 119.900-149.900 nhân dân tệ khiến Chery Fulwin X3L trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích kiểu dáng “Defender hay G-Class” nhưng ngân sách hạn chế. Tại thị trường Trung Quốc, Chery Fulwin X3L cũng có tên gọi khác là iCar 03T dành cho việc xuất khẩu.

Hiện tại, các mẫu xe của Chery đang được bán tại Việt Nam dưới thương hiệu Omoda & Jaecoo, vì vậy khách hàng Việt hoàn toàn có thể mong chờ sự xuất hiện của mẫu SUV này khi Omoda & Jaecoo chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Thái Bình.

Dù có ngoại hình vạm vỡ, vuông vức nhưng Chery Fulwin X3L chỉ thuộc phân khúc SUV cỡ B+, nghĩa là nếu được bán tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-30, Toyota Corolla Cross hay Mitsubishi Xforce.

(Theo CarNewsChina)

