Video: Chosun Ilbo

Tờ Chosun Ilbo dẫn tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 10h55 ngày 13/11. Chiếc xe tải do một người đàn ông 60 tuổi điều khiển bất ngờ lao về phía trước, đâm vào một nhà hàng bên trong chợ và các quầy hàng gần đó ở Bucheon.

Sau khi nhận được báo cáo, chính quyền địa phương đã điều khoảng 20 xe cấp cứu và 60 nhân viên đến hiện trường. Hai phụ nữ khoảng 70 - 80 tuổi được phát hiện trong tình trạng ngừng tim ở hiện trường và sau đó được tuyên bố đã tử vong. Trong số 18 người bị thương có 9 người bị thương nặng.

Lời kể của nhân chứng và đoạn phim do camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc xe tải đã lùi lại vài phút trước khi đột ngột tăng tốc về phía trước.

Theo cảnh sát, tài xế được cho đã gây tai nạn do tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận vì chỉ riêng đoạn phim từ camera an ninh không đủ để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng tăng tốc đột ngột. Cơ quan cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra chiếc xe tải.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ khẩn cấp tài xế với cáo buộc ngộ sát và gây thương tích theo đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến giải quyết tai nạn giao thông. Các quan chức cho biết thêm, việc kiểm tra nồng độ cồn và xét nghiệm ma túy cho thấy tài xế khi bắt giữ không có dấu hiệu say xỉn.