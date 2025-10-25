Ông Trump và ông Kim Jong Un. Ảnh: Dong-A Ilbo

Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức trên nói ngày 24/10: "Dĩ nhiên mọi thứ có thể thay đổi. Tổng thống Trump từng bày tỏ sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un trong tương lai. Song, việc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên không nằm trong lịch trình của chuyến đi này".

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young nhận định có khả năng hai nhà lãnh đạo gặp nhau khi ông Trump tới bán đảo Triều Tiên vào tuần tới. Tổng thống Trump dự kiến đến Hàn Quốc ngày 29/10 để dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Nói chuyện với các phóng viên vào tối qua, ông Trump nói muốn gặp ông Kim Jong Un nhưng không chắc điều đó có xảy ra hay không. "Ông Kim Jong Un biết tôi sẽ đến đó. Tôi hoàn toàn cởi mở, tôi rất hợp với ông ấy".

Tối qua, Tổng thống Mỹ Trump lên đường tới châu Á. Theo kế hoạch, sáng mai (26/10) ông sẽ tới Malaysia đầu tiên, rồi sau đó là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong những tuần gần đây, đã có nhiều đồn đoán rằng ông Trump sẽ tìm cách nối lại ngoại giao cá nhân với người đứng đầu Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc vì Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống để ngỏ khả năng đàm phán với ông Kim Jong mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Ngoài ra, các bản tin cho biết chính quyền Triều Tiên bắt đầu dọn dẹp một khu vực ở làng biên giới Panmunjom. Đây là động thái thường được thực hiện để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng.

Ông Trump đã có ba cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên. Cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018, cuộc gặp thứ hai vào tháng 2/2019 tại Hà Nội và cuộc gặp thứ ba tại làng biên giới Panmunjom vào tháng 6/2019.