Khoảng 13h30 cùng ngày, xe tải mang BKS TPHCM chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng về cầu An Hạ. Khi đến giao lộ với đường Lê Lợi – Dương Công Khi, dù đèn tín hiệu giao thông đang bật đỏ, chiếc xe vẫn lao qua với tốc độ kinh hoàng, tông nhiều xe máy.

"Xe điên" kéo lê xe máy dưới gầm rồi lao thẳng vào nhà dân, húc sập mái hiên và cửa cuốn của hai căn nhà mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN

Một nhân chứng kể lại: "Lúc đó hỗn loạn lắm, nhiều người đang qua đường chỉ kịp hét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Một người đàn ông đang dừng xe mua thuốc lá, thấy ô tô tải lao tới nhanh quá liền vứt cả xe nhảy vội sang một bên, chỉ chậm một giây thôi là không biết chuyện gì xảy ra".

Dù nhiều người may mắn thoát nạn nhưng vụ tai nạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi khiến ông N.V.T. (SN 1988, ngụ TPHCM) tử vong; ông N.T.T. (SN 1986, ngụ TPHCM) bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Xe tải gây tai nạn. Ảnh: TN

Tại hiện trường, 3 xe máy bị biến dạng, các mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Xe tải gây tai nạn cũng bị vỡ nát kính chắn gió, cabin móp méo.

Lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng Đội CSGT An Sương đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Do vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ trọng yếu vào giờ cao điểm nên các phương tiện qua đây bị ùn ứ kéo dài.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.