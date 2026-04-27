Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an xã Phú Giáo, TPHCM lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002, ngụ ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo) về hành vi báo tin giả.

Trước đó, vào ngày 26/4, ông Nguyễn Vinh T. (SN 1970) đưa con trai là Nguyễn Minh Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo về việc Cảnh bị cướp tài sản.

Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cảnh thông tin bản thân là nhân viên giao hàng của một cửa hàng ở xã Phú Giáo. Khoảng 17h30 cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius đi giao hàng qua đoạn đường vắng thuộc Tổ 5, ấp Đồng Sen, bất ngờ bị 2 nam thanh niên áp sát.

Cảnh mô tả chi tiết, nhóm đối tượng khoảng 30 tuổi, đi xe Sirius màu đen đã đạp ngã xe anh rồi ra tay cướp đi số tiền mặt khoảng 6-7 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường để xác minh, truy xét dấu vết.

Công an đưa Nguyễn Minh Cảnh đến hiện trường mà đối tượng trình báo bị đạp xe, cướp tiền. Ảnh: CA

Tuy nhiên, quá trình thực nghiệm và lấy lời khai bộc lộ nhiều điểm mâu thuẫn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhận thấy hiện trường không khớp với những gì nạn nhân mô tả. Trước những lập luận của điều tra viên, Nguyễn Minh Cảnh đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật.

Cảnh khai nhận, do đang nợ nần cá nhân và túng quẫn tiền bạc, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hàng của công ty. Để hợp thức hóa số tiền biến mất, Cảnh tự dàn dựng kịch bản bị cướp táo tợn rồi về kể với cha ruột nhằm tạo sự tin tưởng để đi trình báo công an.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Minh Cảnh theo quy định.