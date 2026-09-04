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Sáng 4/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xác minh và mời lên làm việc một tài xế điều khiển ô tô con rời cao tốc trái quy định, suýt gây ra tai nạn giao thông.

Theo đó, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội về trường hợp ô tô con có hành vi vi phạm khi ra khỏi đường cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã tiến hành tra cứu dữ liệu phương tiện, xác định ô tô con mang biển số 30B-308.XX và mời chủ phương tiện, người điều khiển đến trụ sở Công an xã Kiều Phú (Hà Nội) để làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là B.H.T. (SN 1985, trú tại Hà Nội). Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT đã cho tài xế xem lại clip, hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội; đối chiếu với dữ liệu camera giám sát trên tuyến và lịch sử phương tiện ra, vào đường cao tốc.

Hình ảnh ô tô con bất ngờ phanh giữa cao tốc. Ảnh chụp màn hình

Tài xế B.H.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm và viết bản tường trình. Đồng thời, tài xế T. cho biết bản thân đã nhận thức hành vi của mình tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, có thể dẫn đến tai nạn giao thông và cam kết không tái phạm.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không tuân thủ các quy định khi ra khỏi đường cao tốc. Với hành vi trên, tài xế bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh trên mạng xã hội tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.