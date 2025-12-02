Tình huống va chạm giao thông trên xảy ra vào khoảng 19h47 tối 1/12, trên tuyến đường gần ngã ba xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng (huyện Di Linh cũ).

XEM CLIP:

(Nguồn clip: Người dân cung cấp)

Theo hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại, vào thời điểm trên, ô tô 5 chỗ hiệu Isuzu Panther do một người đàn ông điều khiển đang lùi từ vỉa hè xuống lòng đường thì va chạm với một người đi xe máy đang phóng khá nhanh từ phía sau đến. Rất may, tài xế ô tô đã kịp phanh lại. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường ngay dưới đuôi xe ô tô. Người này bị thương nặng ở chân. Kính hậu ô tô bị vỡ vụn.

Ngay sau đó, tài xế ô tô đã dừng xe để kiểm tra và cùng người dân xung quanh đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Hình ảnh từ clip cũng cho thấy, đoạn đường lúc xảy ra tai nạn khá vắng vẻ, ít phương tiện qua lại. Xe máy di chuyển với tốc độ khá nhanh nhưng gặp tình huống bất ngờ khi xuất hiện chiếc ô tô "thò" ra từ vỉa hè, không kịp đánh lái tránh. Trong khi đó, tài xế ô tô Isuzu Panther bị khuất tầm nhìn phía bên lái do có xe trắng đỗ bên cạnh nên đã không phát hiện ra chiếc xe máy đang lao đến.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, người điều khiển ô tô trước khi lùi hoặc chuyển hướng cần kiểm tra kỹ gương chiếu hậu, quan sát xung quanh, bật đèn cảnh báo hoặc còi nếu cần, đồng thời nhấn ga giữ tốc độ chậm và nhường đường cho xe máy, xe đạp và người đi bộ. Đặc biệt, khi đỗ xe trên vỉa hè thì nên đỗ lùi, đuôi hướng vào trong, đầu xe hướng ra ngoài. Cách đỗ xe này đảm bảo thuận tiện cho tài xế khi "đánh" xe ra, quan sát được không gian giao thông phía trước, nhập làn đường một cách an toàn.

Đối với người điều khiển xe máy, cần cảnh giác giữ tốc độ vừa phải, quan sát kỹ bối cảnh giao thông khi lái xe trên quãng đường vắng, khi đi qua ngã ba, khu vực đông dân cư hoặc nơi tầm nhìn bị hạn chế.