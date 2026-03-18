Karrar (Striker), xe tăng chủ lực (MBT) được phát triển và thiết kế hoàn toàn bởi ngành công nghiệp quốc phòng Iran. Nguồn: Army Recognition/Bộ Quốc phòng Iran

Xe tăng Karrar của Iran được giới thiệu từ năm 2016-2017 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ 2020, đại diện cho nỗ lực tự lực vũ trang dưới lệnh cấm vận quốc tế.

Với trọng lượng chiến đấu 51 tấn, chiều dài tổng thể 9,5-9,78 mét, chiều rộng 3,7 mét và chiều cao 2,3 mét, xe tăng Karrar sử dụng pháo chính 125mm 2A46M smoothbore, bản sao trực tiếp của Nga, kết hợp nạp đạn tự động, cho phép bắn đạn xuyên giáp APFSDS, HEAT, HEF và cả tên lửa dẫn đường chống tăng.

Hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm laser rangefinder, camera nhiệt và máy tính ballistic, kết hợp giáp composite trên tháp pháo, lớp ERA (phản ứng nổ) trên thân và tháp (có thể là bản sao Relikt), cùng lưới chống RPG, giúp xe chịu được nhiều mối đe dọa từ phía trước.

Động cơ diesel công suất 1.000-1.200 mã lực đẩy xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h trên đường bộ và tầm hoạt động 500-550km, kết hợp hệ thống bảo vệ NBC và đèn LED hiện đại.

Xe tăng Karrar Tank, biểu tượng của Iran bước vào công nghệ thiết giáp hiện đại. Nguồn: Tài liệu quân sự Iran/Bộ Quốc phòng Iran/Army Recognition

Đây rõ ràng là điểm mạnh lớn: Iran đã sản xuất nội địa gần như toàn bộ linh kiện dù chịu trừng phạt nặng, giúp giảm chi phí đáng kể so với nhập khẩu và duy trì số lượng lớn trong biên chế.

Hệ thống quản lý chiến trường kỹ thuật số cũng cho thấy bước tiến về điện tử, giúp xe tăng Karrar hoạt động phối hợp tốt hơn trong môi trường hiện đại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá xe tăng Karrar vẫn mang nặng dấu ấn xe tăng T-90MS/T-72 Nga, với chất lượng giáp và độ chính xác hỏa lực chưa đạt chuẩn phương Tây hiện đại.

Xe thiếu hệ thống bảo vệ chủ động APS tiên tiến và kinh nghiệm thực chiến hạn chế khiến khả năng sống sót thực tế vẫn là dấu hỏi.

Dù vậy, xe tăng Karrar vẫn là minh chứng đáng khen cho khả năng thích nghi công nghệ của Iran trong điều kiện khắc nghiệt.