Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-20 của Triều Tiên. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Để hiểu về khả năng xuyên phá của tên lửa Minuteman III Mỹ tốc độ Mach 23, tầm bắn 13.000km và tên lửa Hwasong-20 Triều Tiên tầm bắn 15.000km, trước hết cần nhìn vào "túi lưới" mà Mỹ và các đồng minh giăng ra.

Hệ thống Aegis trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke sử dụng tên lửa đánh chặn SM-3 để tiêu diệt mục tiêu ngay từ ngoài tầng khí quyển, trong khi THAAD đóng vai trò đánh chặn ở giai đoạn cuối khi đầu đạn bắt đầu lao xuống.

Tuy nhiên, công nghệ trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 của Triều Tiên được thiết kế để biến những hệ thống này thành "kẻ chậm chân".

Với công nghệ đa đầu đạn phân tách độc lập (MIRV), một quả tên lửa Hwasong-20 khi bay lên cao sẽ bung ra hàng loạt đầu đạn thật kèm theo hàng chục mồi bẫy có hình dạng và tín hiệu nhiệt y hệt.

Điều này khiến radar của Aegis bị quá tải hoàn toàn vì không thể phân biệt đâu là mục tiêu cần tiêu diệt, buộc đối phương phải phóng đi lượng tên lửa đánh chặn gấp nhiều lần, dẫn đến tình trạng cạn kiệt kho đạn trước khi đánh trúng đầu đạn thật.

Trong khi đó, tên lửa LGM-30G Minuteman III của Mỹ lại sử dụng một chiến thuật tinh vi khác để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tương đương của đối phương.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Minuteman III của Mỹ. Ảnh: MW.

Dù không phô trương số lượng đầu đạn như tên lửa Hwasong-20, tên lửa Minuteman III sở hữu hệ thống hỗ trợ thâm nhập (Penaids) cực kỳ hiện đại.

Khi tiến vào giai đoạn tấn công, tên lửa Minuteman III Mỹ giải phóng các thiết bị gây nhiễu điện từ và các bóng phản xạ radar siêu nhỏ. Những thiết bị này tạo ra một "đám mây nhiễu" khổng lồ bao quanh đầu đạn, làm 'mù mắt' các cảm biến của hệ thống THAAD.

Đặc biệt, đầu đạn của tên lửa Minuteman III có khả năng tái nhập khí quyển với góc dốc cực lớn và tốc độ kinh hoàng, rút ngắn thời gian phản ứng của đối phương xuống chỉ còn tính bằng giây, khiến việc khóa mục tiêu trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với các dòng tên lửa đánh chặn tầm trung.

Điểm đột phá nhất trên tên lửa Hwasong-20 chính là khả năng thay đổi quỹ đạo bay linh hoạt ở giai đoạn giữa. Thay vì bay theo một đường parabol cố định dễ dự đoán, các đầu đạn của Hwasong-20 được trang bị động cơ đẩy siêu nhỏ để thực hiện những cú "ngoặt" bất ngờ trong không gian.

Điều này trực tiếp vô hiệu hóa thuật toán dự báo điểm rơi của hệ thống Aegis, vốn dựa trên các tính toán quỹ đạo toán học thuần túy.

Ngược lại, lợi thế của Mỹ nằm ở mạng lưới vệ tinh cảnh báo sớm SBIRS, cho phép tên lửa Minuteman III phối hợp dữ liệu để chọn ra những "khe hở" mỏng nhất trong lưới lửa phòng không đối phương.

Sự kết hợp giữa tốc độ siêu vượt âm và các biện pháp tác chiến điện tử chủ động giúp cả hai dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) này duy trì vị thế là những 'sát thủ' không thể ngăn chặn, biến các hệ thống phòng thủ tên lửa dù hiện đại đến đâu cũng chỉ mang tính tương đối trong một cuộc chiến hạt nhân tổng lực.