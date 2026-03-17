Sự xuất hiện của drone Arash-2, mệnh danh ‘sát thủ diệt radar’, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy chế tạo vũ khí không người lái của Tehran. Không còn dừng lại ở những mẫu UAV/drone giá rẻ, thô sơ có độ chính xác thấp, drone Arash-2 được giới chuyên gia quân sự quốc tế nhìn nhận như một ‘quái thú’ tầm xa với khả năng áp chế phòng không đáng gờm. Bài viết sẽ phân tích sâu bản chất công nghệ và những ưu nhược điểm cốt lõi của dòng drone đang làm thay đổi cục diện chiến trường hiện đại.

Máy bay không người lái Arash-2 do Iran chế tạo. Ảnh từ nguồn mở/militarnyi.com

Bước nhảy vọt về thông số và thiết kế động lực học

Về mặt công nghệ, drone Arash-2 là một sự tiến hóa vượt bậc từ dòng Arash-1. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước và hệ thống động cơ.

Với sải cánh lên tới 4m và chiều dài thân 4,5m, mẫu UAV/drone này sở hữu kích thước tương đương một tên lửa hành trình cỡ nhỏ.

Việc sử dụng động cơ cánh quạt đẩy phía sau kết hợp với thiết kế khí động học tối ưu cho phép drone Arash-2 đạt tầm bay cực xa, lên tới 2.000km. Đây là một con số đầy thách thức đối với bất kỳ hệ thống phòng thủ nào.

Khác với ‘người anh em’ Shahed-136 vốn chỉ mang đầu nổ nhỏ, drone Arash-2 có tải trọng chiến đấu lên tới hơn 200kg. Điều này biến nó từ một vũ khí quấy rối thành một vũ khí hủy diệt mục tiêu chiến lược.

Sức công phá này đủ để vô hiệu hóa các trung tâm chỉ huy kiên cố hoặc các tàu chiến cỡ trung bình nếu đánh trúng vị trí hiểm yếu.

Phương tiện bay không người lái Arash-2 của Iran. Ảnh từ nguồn mở/militarnyi.com

Công nghệ ‘săn radar’ - ưu điểm vượt trội của drone Arash-2

Ưu điểm sáng giá nhất của drone Arash-2 không nằm ở tầm xa mà ở hệ thống dẫn đường đa chế độ. Các nguồn tin militarnyi.com, theguardian.com, modern.az cho biết Arash-2 được trang bị đầu dò bức xạ radar (Anti-radiation seeker).

Điều này đồng nghĩa với việc drone Arash-2 có thể tự động 'đánh hơi' và lao vào các trạm phát sóng radar của đối phương. Trong tác chiến hiện đại, đây được gọi là nhiệm vụ SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses - áp chế/vô hiệu hóa phòng không đối phương).

Khi radar tắt để né tránh, drone Arash-2 có thể chuyển sang chế độ dẫn đường bằng GPS hoặc quang học để tiếp tục truy sát mục tiêu theo tọa độ đã định vị trước đó.

Khả năng linh hoạt giữa việc tấn công mục tiêu cố định và mục tiêu phát sóng khiến drone Arash-2 trở thành một bài toán hóc búa.

Nó buộc đối phương phải lựa chọn: hoặc là bật radar để đánh chặn nhưng có nguy cơ bị Arash-2 tiêu diệt trực tiếp hoặc là tắt radar và chấp nhận để các loại vũ khí khác của Iran lọt qua lưới phòng thủ.

Máy bay không người lái Arash-2 (loitering munition) của quân đội Iran. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran/militarnyi.com

‘Gót chân Achilles’ về mặt kỹ thuật

Mặc dù sở hữu thông số ấn tượng, drone Arash-2 vẫn tồn tại những nhược điểm cố hữu của dòng drone sử dụng động cơ đốt trong cánh quạt.

Đầu tiên là tốc độ bay khá chậm và tiếng ồn lớn. Việc bay ở tốc độ cận âm khiến nó dễ bị các hệ thống phòng không hiện đại như Iron Dome hay Patriot phát hiện và đánh chặn từ xa nếu không được triển khai theo chiến thuật 'bầy đàn' để gây quá tải hệ thống phòng thủ đối phương.

Thêm vào đó, dù có hệ thống chống nhiễu, nhưng khả năng đối đầu của drone Arash-2 với các tổ hợp tác chiến điện tử (EW - Electronic Warfare) cực mạnh của phương Tây vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Việc phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh và cảm biến quang học trong giai đoạn cuối có thể bị vô hiệu hóa bởi các công nghệ gây nhiễu dải rộng hoặc đánh lừa tọa độ (GPS spoofing).

Cuối cùng, kích thước lớn hơn đồng nghĩa với việc diện tích phản xạ radar (RCS) của drone Arash-2 cũng cao hơn so với các mẫu drone mini, khiến nó kém 'tàng hình' hơn trước các loại radar cảnh giới tầm xa.

Drone Arash-2 đại diện cho sự trưởng thành của nền công nghiệp quốc phòng Iran: thực dụng, nguy hiểm và hiệu quả về chi phí.

Dù chưa phải là một vũ khí không thể đánh bại, nhưng sự kết hợp giữa tầm bay xa và khả năng tiêu diệt radar chuyên biệt đã đưa Arash-2 vào danh sách những mối đe dọa hàng đầu trong kịch bản chiến tranh phi đối xứng.