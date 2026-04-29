Trong bối cảnh UAV và đạn tuần kích đang thống trị tác chiến hiện đại, Nga vừa chính thức giới thiệu RUS-PE - hệ thống đạn tuần kích vác vai (loitering munition man-portable) đầu tiên do Kalashnikov Group phát triển hoàn toàn nội địa tại World Defense Show 2026 (Riyadh) và Defence Services Asia 2026 (Kuala Lumpur). Đây không chỉ là một sản phẩm triển lãm mà còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược “vũ khí thông minh cấp tiểu đội”, mang lại khả năng tấn công chính xác, nhanh chóng và chi phí thấp cho người lính bộ binh. Với thiết kế gọn nhẹ cùng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ, RUS-PE đang được Rosoboronexport (xuất khẩu quốc phòng Nga) đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hứa hẹn trở thành “game changer - kẻ thay đổi cuộc chơi” trong các xung đột tầm thấp.

Kalashnikov giới thiệu đạn tuần kích RUS-PE tại WDS 2026. Ảnh: edrmagazine.eu

RUS-PE được thiết kế theo triết lý đơn giản nhưng hiệu quả cao: một lính duy nhất có thể mang vác, phóng và điều khiển toàn bộ hệ thống ngay trên chiến trường.

Hệ thống sử dụng hộp chứa kiêm ống phóng kín (transport-launch container) với cơ chế khí nén, không cần tên lửa đẩy phụ trợ, giúp giảm trọng lượng và tăng tính cơ động.

Khi ra khỏi ống, đạn triển khai cấu trúc khí động học dạng X với bốn cánh chính và bốn cánh đuôi gập gọn trước đó, kết hợp chân vịt hai cánh điện gập.

Thân đạn hình trụ dài, nhẹ, dễ vận chuyển trong ba lô chiến thuật, phù hợp hoàn hảo cho lực lượng đặc nhiệm, bộ binh cơ động hoặc đơn vị tiền phương.

Về thông số kỹ thuật, RUS-PE có hai biến thể chính là UB-1 và UB-2, khác biệt chủ yếu ở khối lượng đầu đạn.

Phiên bản UB-1 mang đầu đạn 1kg, chiều dài khoảng 910mm và tiết diện 180×180mm; UB-2 mạnh hơn với đầu đạn 2kg, chiều dài 1.150mm và tiết diện lớn hơn (khoảng 350×350mm).

Cả hai đều đạt tốc độ hành trình 140 km/h, tốc độ tối đa lên tới 200 km/h và thời gian bay liên tục 30 phút, cho tầm hoạt động điển hình khoảng 40km (có thể mở rộng tùy hồ sơ bay và điều kiện gió).

Hệ thống hoạt động hiệu quả ở độ cao phóng tối đa 2.000 mét và chịu được gió cấp 15 m/s (khoảng 54 km/h). Đặc biệt, RUS-PE được chứng nhận hoạt động toàn thời tiết khắc nghiệt từ -40°C đến +50°C, kèm camera điện quang ngày-đêm, cho phép sử dụng 24/7 ngay cả trong môi trường bụi bặm, khói mù hoặc khu vực Trung Đông, Đông Nam Á.

Công nghệ cốt lõi nằm ở hệ thống dẫn đường kép (dual guidance) kết hợp seeker điện quang và trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Đạn có thể hoạt động hoàn toàn tự động, bán tự động hoặc thủ công tùy theo nhu cầu chiến thuật.

Hệ thống AI tích hợp cho phép tự động phát hiện, nhận diện và khóa mục tiêu mà không cần can thiệp liên tục từ người vận hành, một bước tiến lớn dựa trên kinh nghiệm thực chiến từ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đầu đạn linh hoạt với hai lựa chọn chính: nổ phân mảnh cao (high explosive fragmentation) hoặc nhiệt áp (thermobaric), đủ sức tiêu diệt xe nhẹ, vị trí hỏa lực, radar di động hoặc nhóm mục tiêu di chuyển.

Nhờ cơ chế tự hành thông minh, RUS-PE giảm đáng kể thời gian phản ứng so với tên lửa truyền thống, đồng thời hạ thấp chi phí vận hành xuống mức “có thể chấp nhận” cho các lực lượng không quá giàu có.

Điểm nổi bật của RUS-PE chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính di động cực cao, khả năng sống sót trong môi trường điện tử bị nhiễu và mức độ tự chủ cao.

Không giống các loitering munition cỡ lớn đòi hỏi xe tải hoặc đội ngũ vận hành phức tạp, RUS-PE được tối ưu cho “người lính cá nhân”, một lính có thể phóng, quan sát qua màn hình điều khiển và ra lệnh tấn công chỉ trong vài phút.

Hệ thống RUS-PE. Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov/militarnyi.com

Điều này giúp lực lượng bộ binh sở hữu ngay khả năng “pháo binh cá nhân” tầm xa mà trước đây chỉ có máy bay không người lái cỡ lớn hoặc tên lửa dẫn đường mới làm được.

Với việc liên tục được Kalashnikov hiện đại hóa bằng các mô-đun AI mới dựa trên phản hồi thực chiến, RUS-PE không chỉ là sản phẩm triển lãm mà đang dần trở thành lựa chọn xuất khẩu chiến lược của Nga tại châu Á.

Sự xuất hiện của RUS-PE tại DSA 2026 cho thấy Moscow đang nhắm thẳng đến nhu cầu hiện đại hóa quân đội khu vực, nơi các lực lượng cần vũ khí chính xác, rẻ tiền và dễ triển khai nhanh chóng.

Trong bối cảnh tác chiến/tranh không người lái ngày càng chiếm ưu thế, RUS-PE đại diện cho thế hệ loitering munition mới - nhỏ gọn, thông minh và chết chóc đang định hình lại cách các cuộc chiến tương lai được tiến hành.

(Theo Janes, TASS, Army Recognition và EDR Magazine)