Lực lượng đổ bộ đường không Nga vừa chính thức tiếp nhận một vũ khí đáng sợ khi biến thể hiện đại hóa BMD-2M tích hợp mô-đun chiến đấu Bereg và hệ thống tác chiến điện tử (EW) tối tân được bàn giao số lượng lớn. Không còn là những cỗ xe bọc thép mỏng manh của thế kỷ trước, màn "lột xác" công nghệ lần này biến BMD-2M thành một pháo đài di động tí hon, sở hữu sức mạnh hỏa lực đủ sức xuyên thủng những chiếc xe tăng hiện đại nhất phương Tây nhờ cặp bài trùng tên lửa Kornet và hệ thống ngắm bắn kỹ thuật số, đồng thời tự thiết lập một "vùng cấm bay" bất khả xâm phạm trước bầy đàn máy bay không người lái tự sát.

Tập đoàn Rostec của Nga đã bàn giao lô xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2M hiện đại hóa đầu tiên được trang bị tên lửa Kornet, hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến, thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống bảo vệ chống drone nhiều lớp, phản ánh những bài học kinh nghiệm thực chiến từ cuộc chiến Ukraine. (Nguồn ảnh: Rostec/Army Recognition Group)

Theo armyrecognition.com, phiên bản BMD-2M Bereg bắt nguồn từ việc đại tu sâu BMD-2 gốc, thay thế tháp pháo cũ bằng mô-đun chiến đấu Bereg, một giải pháp dựa trên kinh nghiệm nâng cấp tương tự của BMP-2 Berezhok.

Trọng tâm công nghệ nằm ở hệ thống vũ khí và kiểm soát hỏa lực. Xe vẫn giữ pháo tự động 30mm 2A42 với cơ số đạn khoảng 300 viên, cùng súng máy đồng trục 7,62mm PKTM.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất là thay thế hệ thống tên lửa cũ bằng hai bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng Kornet (9M133).

Tên lửa Kornet có khả năng xuyên giáp mạnh, tầm bắn xa, cho phép BMD-2M tấn công xe tăng, công sự và mục tiêu bọc thép ở khoảng cách an toàn hơn nhiều so với trước, giảm nguy cơ bị phát hiện và phản công.

Hệ thống ngắm và kiểm soát hỏa lực được hiện đại hóa toàn diện, mang lại lợi thế lớn về nhận diện và tiêu diệt mục tiêu.

Mô-đun Bereg tích hợp kính ngắm mới với kênh hồng ngoại (thermal imaging), đo khoảng cách laser, máy tính đạn đạo (ballistic) kết hợp cảm biến khí tượng và chức năng theo dõi mục tiêu tự động.

Bộ ổn định pháo cũng được cải tiến, cho phép bắn chính xác hơn khi xe di chuyển hoặc trên nước. Nhờ đó, tổ lái và xạ thủ có thể phát hiện, khóa và tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện ban đêm hoặc thời tiết xấu, đồng thời tính toán đường đạn chính xác hơn, nâng cao tỷ lệ trúng mục tiêu ở cự ly xa.

Rostec bàn giao lô xe thiết giáp đổ bộ đường không BMD-2M nâng cấp tích hợp mô-đun Bereg cho quân đội Nga. Ảnh: Phòng báo chí/truyền thông Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec

Theo armoredwarfare.com, bên cạnh hỏa lực, BMD-2M còn nhận được gói bảo vệ bổ sung được thiết kế theo bài học thực chiến.

Xe được trang bị lớp giáp phụ dạng lưới (slat/cage armor) và tấm giáp ở các mặt, đặc biệt là lớp bảo vệ chống drone trên nóc.

Hệ thống gây nhiễu điện tử (EW) được lắp đặt giúp làm rối loạn tín hiệu điều khiển của drone FPV và munitions lang thang.

Các ống phóng khói cũng hỗ trợ tạo màn che nhanh chóng. Những nâng cấp này không thay đổi đáng kể trọng lượng tổng thể, nên xe vẫn giữ khả năng nhảy dù từ máy bay vận tải và tính cơ động cao đặc trưng của dòng BMD.

Động cơ diesel vẫn đảm bảo tốc độ đường bộ khoảng 60 km/h, cùng khả năng lội nước.

Theo armyrecognition.com, BMD-2M với mô-đun Bereg là giải pháp cân bằng thông minh giữa chi phí và hiệu quả. Thay vì phát triển xe hoàn toàn mới, Nga chọn hiện đại hóa sâu một nền tảng đã có số lượng lớn, tập trung vào những điểm yếu lớn nhất: khả năng chống tăng hạn chế, nhận diện mục tiêu kém và dễ bị drone tấn công.

Kết quả là một phương tiện nhẹ vẫn phù hợp với chiến thuật nhanh, nhưng đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều ở vai trò hỗ trợ hỏa lực trực tiếp và chống tăng từ xa.

Trong môi trường chiến trường hiện đại nơi drone và tên lửa chính xác thống trị, những cải tiến này giúp BMD-2M kéo dài tuổi thọ chiến đấu và tăng đáng kể giá trị tác chiến cho các đơn vị nhảy dù Nga.

(Theo Army Recognition, TASS, Izvestia và Rostec)