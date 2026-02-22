Với người hâm mộ thương hiệu xe Subaru, động cơ boxer đối đỉnh chính là "linh hồn" và là biểu tượng làm nên danh tiếng của hãng xe Nhật Bản. Sau hơn 60 năm tồn tại và phát triển, động cơ boxer của Subaru vẫn giữ được cá tính riêng, giúp xe có trọng tâm thấp, vận hành ổn định và cảm giác lái đặc trưng.

Động cơ boxer là một biểu tượng làm nên danh tiếng cho hãng xe thể thao Nhật Bản Subaru. Ảnh: Subaru

Dù được đánh giá cao về độ bền nhưng thực tế cho thấy không có cỗ máy nào là hoàn hảo, động cơ boxer vẫn tồn tại một số vấn đề “kinh điển” khiến chủ xe phải lưu tâm trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là 5 vấn đề thường xuyên được cộng đồng người dùng và thợ sửa chữa ô tô nhắc tới.

Hỏng gioăng mặt máy

Đây là lỗi nổi tiếng nhất của động cơ boxer của Subaru, đặc biệt trên các động cơ 2.5L hút khí tự nhiên đời cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Lỗi này xuất hiện và ảnh hưởng nhiều nhất ở các mẫu Subaru Impreza, Outback, Legacy.

Lỗi gioăng mặt máy đã trở thành “nỗi ám ảnh” với nhiều chủ xe Subaru. Ảnh: Valley Mobile Automotive

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lớp phủ gioăng bị lão hóa theo chu kỳ nhiệt, kết hợp với dung dịch làm mát không được bảo dưỡng đúng cách gây ăn mòn, dẫn tới rò rỉ và quá nhiệt. Đáng lo hơn, không ít trường hợp phải thay gioăng nhiều lần, chi phí sửa chữa cao có thể lên tới vài nghìn USD và mất công tháo động cơ, khiến lỗi này trở thành "nỗi ám ảnh" với nhiều chủ xe.

Rò rỉ dầu động cơ

Ở các động cơ boxer thế hệ mới (FA, FB), hỏng gioăng nắp máy đã giảm nhưng rò rỉ dầu lại là vấn đề thường gặp. Dầu có thể rò rỉ tại giá đỡ trục cam hoặc nắp xích cam do keo làm kín RTV xuống cấp theo thời gian.

Một chủ xe phản ánh trên diễn đàn Subaru về chiếc Outback bị rò rỉ dầu. Ảnh: Reddit

Đáng nói, để xử lý triệt để, nhiều trường hợp phải hạ toàn bộ động cơ, tháo xích cam và làm kín toàn bộ, mất nhiều công và chi phí sửa chữa tại đại lý rất cao.

Trục trặc xích cam và dây đai cam

Subaru chuyển từ dây đai sang xích cam trên nhiều động cơ mới với kỳ vọng "bền trọn đời". Thực tế, xích cam vẫn có thể bị giãn, bộ căng xích mất áp, gây tiếng kêu lạch cạch khi khởi động nguội.

Dù được đánh giá là bền bỉ hơn dây đai cam nhưng xích cam vẫn có thể gặp vấn đề trong quá trình sử dụng. Ảnh: Reddit

Với các động cơ EJ đời cũ dùng dây đai cam, rủi ro còn lớn hơn nếu không thay đúng hạn (khoảng 160.000km). Nếu dây đai bị đứt hoặc bộ căng xích gặp sự cố, khả năng piston va chạm với van là rất cao, đồng nghĩa nguy cơ phải đại tu hoặc thay cả động cơ.

Tiêu thụ dầu động cơ quá mức

Nhiều mẫu Subaru Forester, Legacy, Outback, Impreza và XV Crosstrek sử dụng động cơ FB 2.0L và 2.5L được sản xuất trong giai đoạn 2011-2015 bị người dùng phản ánh tình trạng hao dầu động cơ quá mức. Vấn đề này đã ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn xe Subaru và nghiêm trọng đến mức từng dẫn tới vụ kiện tập thể lớn tại Mỹ.

Lỗi hao dầu quá mức đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm nghìn xe Subaru sản xuất trong giai đoạn 2011-2015. Ảnh: Auto Repair

Nguyên nhân thường liên quan đến xéc-măng, hệ thống thông khí hộp trục khuỷu PCV, ống dẫn hướng xupap hoặc rò rỉ bộ tăng áp turbo. Subaru đã phải gia hạn bảo hành và đưa ra các quy trình kiểm tra, thậm chí thay cả khối động cơ trong một số trường hợp.

Bugi bẩn do rò rỉ dầu

Trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô RepairPal tại Mỹ đã ghi nhận phản ánh của nhiều chủ xe Subru về hiện tượng rò rỉ dầu trong ống bugi. Điều này thường do gioăng nắp van bị lão hóa và các vòng đệm ống bugi bị hao mòn.

Việc thay bugi trên Subaru cũng phức tạp và tốn công hơn nhiều xe khác. Ảnh: Erics Car Care

Hậu quả là dầu có thể ngấm vào các chụp cuộn dây đánh lửa, cuối cùng gây ra hiện tượng đánh lửa sai, xe bị bỏ máy, rung giật, khó nổ. Do đặc thù động cơ boxer nằm ngang, việc thay bugi trên Subaru cũng phức tạp và tốn công hơn nhiều xe khác.

Nhìn tổng thể, động cơ boxer Subaru không kém bền, nhưng đòi hỏi người dùng phải bảo dưỡng đúng và đủ. Thay dầu đúng hạn, kiểm tra hệ thống làm mát, chú ý tiếng ồn bất thường và xử lý sớm các dấu hiệu rò rỉ sẽ giúp hạn chế rủi ro và kéo dài tuổi thọ động cơ. Với Subaru, sự chủ động của người dùng chính là "chìa khóa" cho độ bền lâu dài.

