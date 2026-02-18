Nhiều điểm sáng tích cực từ năm 2025

Năm 2025 vừa qua, thị trường ô tô trong nước ghi nhận doanh số kỷ lục với tổng lượng bán ra của các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công là 604.064 chiếc, tăng hơn 22% so với năm 2024 và là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn sau dịch Covid-19 đến nay.

Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam như MG, BYD, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Haval…

Trong năm 2025, Toyota đã bán ra 71.954 chiếc (không tính thương hiệu con Lexus), tăng 8,1% so với con số 66.576 chiếc của năm 2024. Ford ghi nhận kết quả kinh doanh 50.450 chiếc bán ra trong năm 2025, tăng 19,6% so với năm trước (42.175 chiếc), thiết lập kỷ lục bán hàng cao nhất trong lịch sử của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Mitsubishi bán được 44.107 chiếc, tăng 7,1% so với năm 2024 (41.198 xe).

Nhưng trong các hãng xe, ấn tượng nhất phải kể đến VinFast. Năm 2025, hãng xe điện Việt Nam đã bán ra thị trường 175.099 chiếc ô tô các loại, tăng khoảng gấp đôi so với năm 2024 (với khoảng 87.000 chiếc), qua đó tiếp tục dẫn đầu thị trường đồng thời tạo cách biệt khá lớn với thương hiệu từng bán chạy hàng đầu Việt Nam như Toyota, Hyundai, Ford, Mitsubishi...

Theo đánh giá từ các chuyên gia, yếu tố then chốt giúp thị trường ô tô phục hồi trong năm qua là sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ và chiến lược điều chỉnh giá linh hoạt của các hãng.

Loạt ưu đãi mạnh, từ giảm giá trực tiếp đến hỗ trợ lệ phí trước bạ và tài chính đã kích cầu rõ rệt, nhất là ở nhóm xe phổ thông. Cùng với đó, môi trường vĩ mô ổn định và lãi suất vay mua xe giảm đã củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Bên cạnh yếu tố giá, xu hướng điện hóa trở thành động lực tăng trưởng nổi bật. Việc mở rộng hạ tầng sạc, duy trì ưu đãi thuế phí và sự chủ động ra mắt sản phẩm mới từ các hãng giúp xe điện, xe hybrid hấp dẫn hơn nhờ chi phí vận hành thấp và nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu.

Tổng thể, năm 2025 ghi dấu sự phục hồi bền vững của thị trường, được thúc đẩy bởi hỗ trợ chính sách, cạnh tranh giá và sự trỗi dậy của các dòng xe xanh, tạo nền tảng tích cực cho tăng trưởng trong năm tới.

Khách hàng đứng trước cơ hội sở hữu xe "ngon bổ rẻ" trong năm mới

Sang năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ những nền tảng tích lũy trong năm 2025: Sức mua phục hồi, chính sách hỗ trợ ổn định và mặt bằng giá cạnh tranh tạo ra lực đẩy mới cho toàn ngành. Đây cũng là năm ghi nhận sự mở rộng quy mô mạnh mẽ của nhiều thương hiệu, làm thay đổi đáng kể tương quan cạnh tranh.

Lợi thế đầu tiên của thị trường năm 2026 đến từ “độ mở” về giá. Sau năm 2025 chứng kiến hàng loạt chương trình giảm giá sâu, người tiêu dùng kỳ vọng mức giá ổn định và các hãng buộc phải duy trì mức ưu đãi nhất định. Các thương hiệu lớn như Toyota, Hyundai, Ford, Mitsubishi, Honda, Mazda... tiếp tục cạnh tranh trực tiếp ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong phổ thông truyền thống, giữ vai trò trụ cột trong tổng doanh số toàn thị trường.

Người tiêu dùng kỳ vọng mức giá xe trong năm 2026 vẫn ổn định và các hãng buộc tiếp tục duy trì mức ưu đãi mạnh. Ảnh: Hoàng Hiệp

Động lực thứ hai là xu hướng điện hóa. Hệ thống trạm sạc tiếp tục được mở rộng, chính sách thuế phí cho xe điện duy trì ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phân khúc xe xanh tăng trưởng. VinFast tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với dải sản phẩm mới, giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp, thu hút nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu, đối tượng quan trọng trong tăng trưởng tổng cầu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm nổi bật nhất của năm 2026 là sự gia nhập thị trường của các thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng xe đến từ Trung Quốc. Dự kiến sẽ có thêm 2 thương hiệu chính thức vào Việt Nam là Zeekr và Lotus do Tasco Auto nhập khẩu và phân phối. Ngoài ra, Liên doanh Geleximco - Chery đang gấp rút xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo với tổng mức đầu tư 800 triệu USD tại Hưng Yên, dự kiến sẽ xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên trong khoảng Quý 3 năm nay.

Nhà máy của Liên doanh ô tô Geleximco - Chery, sản xuất các dòng xe Omoda & Jaecoo đang gấp rút hoàn thành tại Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Hiệp

Một số hãng khác đã triển khai hoặc công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam, thể hiện cam kết dài hạn với thị trường. Việc nội địa hóa sản xuất không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn mở ra khả năng phát triển chuỗi cung ứng linh kiện trong nước.

Tổng thể, năm 2026 sẽ là năm thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu rộng nhất, với ba trụ cột: giá cạnh tranh, điện hóa tăng tốc và sự mở rộng mạnh mẽ của các thương hiệu mới. Đây chính là lực đẩy định hình cấu trúc thị trường và định hướng tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 sẽ phát triển ổn định và tiếp tục tăng khoảng 10-15% so với 2025, đồng thời xác lập kỷ lục mới và vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường có quy mô lớn thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á.

