Theo Car News China, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h06 ngày 9/9 trên một tuyến phố thương mại ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Hình ảnh do người đi đường ghi lại cho thấy khói và lửa bốc lên từ khu vực bên dưới chiếc SUV đang đỗ.

Lực lượng cứu hỏa sau đó nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy. Những hình ảnh được công bố chưa cho thấy rõ bộ pin cao áp của chiếc xe có bị ảnh hưởng hay không.

Ngày 10/9, đại lý Lynk & Co Hangzhou Lingyue đưa ra thông báo về vụ cháy xe Lynk & Co 900. Theo đại lý, chủ xe cho biết một người đi đường làm rơi cục sạc dự phòng. Thiết bị này sau đó bị đá vào gầm chiếc Lynk & Co 900, trước khi xe bốc cháy.

Đại lý phủ nhận khả năng bộ pin cao áp tự bốc cháy và cho biết nguyên nhân cuối cùng sẽ phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan cứu hỏa thành phố.

Tuy nhiên, lời kể của chủ xe hiện chưa phải kết luận điều tra. Các dữ liệu liên quan đến tình trạng bộ pin, nhiệt độ hay kết quả giám định nguyên nhân cháy chưa được công bố.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV hybrid sạc ngoài (PHEV) 3 hàng ghế cao cấp của thương hiệu Lynk & Co, ra mắt tại Trung Quốc từ năm 2025 trên nền tảng SPA Evo của Geely. Phiên bản 5 chỗ được bổ sung vào dòng sản phẩm trong năm 2026.

Mẫu xe sử dụng bộ pin dung lượng 44,9 kWh hoặc 52,4 kWh, do CALB và CATL cung cấp. Phiên bản pin lớn sử dụng công nghệ Freevoy của CATL. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao, giúp khoảng sáng gầm thay đổi từ 180-234mm. Bộ pin cũng có lớp vỏ bảo vệ riêng.

Theo nguồn tin của Car News China, một cục sạc dự phòng 10.000 mAh có dung lượng khoảng 0,037 kWh, thấp hơn rất nhiều so với bộ pin kéo hơn 40 kWh của Lynk & Co 900. Tuy nhiên, sự khác biệt về dung lượng không đủ để xác định liệu thiết bị bên ngoài có thể gây ra hoặc duy trì đám cháy hay không.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng sẽ phải xác định nguồn phát lửa, cũng như liệu bộ pin cao áp, cục sạc dự phòng, vật liệu dưới gầm xe hay một yếu tố khác có liên quan đến vụ việc.

(Theo Car News China)

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