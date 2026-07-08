Tình huống tai nạn giữa ô tô và một xe máy xảy ra vào khoảng 11h35 trưa ngày 7/7 tại khu vực Trảng Bom (Đồng Nai), được camera an ninh ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ở khu vực, chiếc ô tô con hiệu Mitsubishi Xpander vừa dừng sát lề phải. Nam thanh niên điều khiển chiếc xe này mở cửa bước xuống nhưng không quan sát phía sau, đúng lúc đó, một xe máy cùng chiều lao tới. Do khoảng cách quá gần, người điều khiển xe máy không kịp xử lý, đâm trực diện vào cánh cửa ô tô vừa mở.

Cú va chạm mạnh khiến người đi xe máy cùng phương tiện ngã văng ra giữa đường. May mắn lúc này đường không quá đông và các phương tiện phía sau kịp giảm tốc nên không xảy ra va chạm liên hoàn. Tuy nhiên, theo thông tin chia sẻ kèm đoạn video, người đi xe máy bị đã thương nặng, hiện chưa rõ tình trạng sức khoẻ.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là tình huống phổ biến nhưng cũng rất nguy hiểm, xuất phát từ thói quen mở cửa xe tuỳ tiện, thiếu quan sát của nhiều người.

Cần quan sát kỹ gương chiếu hậu và phía trước, phía sau khi mở cửa xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thực tế, việc mở cửa ô tô đã được quy định rõ trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, Điều 19 của luật này nêu rõ: "Chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ. Trước khi mở cửa, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe; chỉ khi thấy an toàn mới được mở cửa và ra khỏi xe. Không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn."

Không chỉ gây nguy hiểm, hành vi mở cửa ô tô thiếu quan sát còn bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo khoản 5, Điều 6 của nghị định này, người mở cửa hoặc để cửa xe mở không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên 20-22 triệu đồng, đồng thời người vi phạm có thể bị trừ tới 10 điểm GPLX.

Thậm chí, nếu gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, trước khi mở cửa ô tô, người ngồi trên xe cần quan sát gương chiếu hậu, kiểm tra điểm mù và chỉ mở cửa khi bảo đảm an toàn. Khi mở, cần thao tác chậm kết hợp quan sát.

Một kỹ thuật được nhiều người khuyến khích là "Dutch Reach" - dùng tay ở phía xa để mở cửa, ví dụ dùng tay phải để mở cửa bên lái và ngược lại, buộc cơ thể xoay người nhìn về phía sau trước khi cửa xe mở ra, qua đó giảm nguy cơ va chạm với xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ.

Nguồn video: Văn Phúc/OFFB

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!