Một tình huống va chạm giao thông nghiêm trọng vừa diễn ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) vào 9h14 sáng ngày 10/7, đã được tài khoản Hóng 247 chia sẻ trên hội nhóm OFFB. Đây là đoạn đường vốn ám ảnh người dân bởi mật độ xe tải trọng lớn luôn dày đặc.

Theo hình ảnh từ video, chiếc xe có gắn camera hành trình đang di chuyển ở làn thứ 2 tính từ bên phải với vận tốc khoảng 44 km/h. Lúc này, lưu lượng phương tiện trên các làn xe khá đông đúc. Phía trước là một chiếc xe ben đi ở làn bên trái và một chiếc xe con cũng đang chạy cùng làn với xe gắn camera.

Bất ngờ, chiếc xe ben tăng tốc và đột ngột chuyển sang làn bên phải. Nhưng do thiếu quan sát, chiếc xe ben đã đâm vào bên hông phía đuôi xe con khiến chiếc xe xoay ngang. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe con tiếp tục va chạm với một chiếc xe tải nhỏ khác, tạo thành một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

May mắn là tài xế chiếc xe ben đã phát hiện sự cố và đạp phanh "cháy đường" để dừng xe kịp thời, tránh liên lụy thêm với các phương tiện khác. Còn chiếc xe gắn camera hành trình nhờ duy trì tốc độ vừa phải nên cũng đã phản ứng phanh và giữ được một khoảng cách an toàn.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, đối với tuyến đường có nhiều dòng phương tiện hỗn hợp, người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe ben hay xe đầu kéo có tải trọng lớn, bắt buộc phải duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước đủ để phản xạ khi có biến cố.

Với các phương tiện ô tô cá nhân, xe máy, tuyệt đối không chạy song song, tạt đầu hoặc bám sát đuôi xe tải nặng vì điểm mù của những loại xe này là rất lớn. Vụ việc va chạm trên chính là ví dụ rõ nét cho điều này. Có thể nói, hành vi bám đuôi, không giữ khoảng cách an toàn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tước đi tính mạng, tài sản mà còn bị pháp luật xử lý rất nặng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt lỗi chuyển hướng, không giữ khoảng cách an toàn ô tô gây tai nạn, người điều khiển phương tiện vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng, đồng thời bị phạt 10 điểm Giấy phép lái xe.

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