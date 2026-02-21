Theo đó, trong đêm giao thừa, chị Thôi (nhân vật trong câu chuyện) không thể về quê ăn Tết nên mở camera an ninh trong nhà để nhìn cha cho đỡ nhớ.

Qua màn hình, chị thấy cha ngồi ăn bánh chẻo (món ăn truyền thống của người Trung dịp Tết) một mình. Hình ảnh ấy khiến chị nghẹn ngào, bật khóc ngay trong đêm, trang Sina đưa tin.

Người cha lủi thủi ăn bánh đón giao thừa một mình khiến người con rơi nước mắt. Ảnh: Sina

Chị Thôi cho biết, năm nay chị và em trai ở Nội Mông không về quê tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vì em dâu mới sinh con được hơn chục ngày. Em gái của chị sống cùng làng với cha nên trưa hôm đó đã sang ăn cơm cùng ông. Tuy nhiên, tối giao thừa người cha chỉ ở nhà một mình.

“Nhìn bố ăn một mình trong đêm giao thừa, tôi thấy lòng mình thắt lại. Tối đó tôi khóc rất nhiều”, chị chia sẻ.

Sáng hôm sau, không do dự, chị và em trai lập tức lái xe vượt hơn 800km từ Nội Mông về quê. Khi hai chị em bất ngờ xuất hiện, người cha không giấu được xúc động.

“Về đến nhà, bố tôi cũng khóc”, chị kể.

Câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người, nhắc nhở nhiều người con về sự hữu hạn của thời gian bên cha mẹ.

“Cha mẹ ngày càng lớn tuổi, mà thời gian để chúng ta ở bên, báo hiếu lại ngày càng ít đi”, chị Thôi nghẹn ngào nói.

Theo trang Sina, câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn bình luận đồng cảm. Nhiều người cho rằng, điều quý giá nhất trong những ngày đoàn viên không phải là mâm cao cỗ đầy, mà chính là sự hiện diện của những người thân yêu trong gia đình.