Theo hãng thông tấn TASS, đây là tuyên bố hôm 8/9 từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Chuẩn Đô đốc Valery Varfolomeev, Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm Thái Bình Dương của Nga, đã ca ngợi đoàn thủy thủ trên tàu ngầm Emperor Alexander III “hoàn thành thành công” nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh này trong việc đảm bảo an ninh của Nga.

Tàu ngầm Emperor Alexander III của Nga. Ảnh: Army Recognition

Theo thông báo từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, nhóm thủy thủ sẽ tiếp tục kế hoạch “huấn luyện chiến đấu” sau thời gian nghỉ ngơi và hoàn thành tiếp tế cho tàu ngầm.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho hay, tàu ngầm Emperor Alexander III có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava có tầm bắn khoảng 8.300km. Còn theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, mỗi tên lửa Bulava có thể mang theo 6 đầu đạn. Tuy nhiên, số lượng đầu đạn đã bị giảm xuống 4 để phù hợp với quy định trong Hiệp ước New START.

Nga và Mỹ đã ký kết Hiệp ước New START với mục đích giảm bớt và giới hạn việc triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến lược. Song, hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.

Trước đó, trong lễ biên chế tàu ngầm hạt nhân Emperor Alexander III vào năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, đây sẽ là vũ khí bảo vệ đáng tin cậy cho an ninh đất nước bằng cách thực hiện các nhiệm vụ răn đe chiến lược.

Sau các cuộc thử nghiệm trên biển và phóng thử tên lửa đạn đạo, tàu Emperor Alexander III đã thực hiện hành trình dưới lớp băng ở Bắc Cực, di chuyển từ Hạm đội Phương Bắc ở biển Barents tới Hạm đội Thái Bình Dương, sau đó trở về quân cảng ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông vào tháng 9/2024.

Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở vùng Viễn Đông giữa lúc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Gần đây, Hải quân Nga và Trung Quốc đã cùng tiến hành tập trận và tuần tra chung ở Thái Bình Dương với sự tham gia của cả các tàu ngầm chạy điện - diesel.

Nga đang vận hành hạm đội gồm 12 tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo làm nhiệm vụ tuần tra răn đe và phóng tên lửa trong các cuộc tấn công hạt nhân ngay khi nhận lệnh.

Thông tin tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo Emperor Alexander III hoàn thành sứ mệnh kéo dài 3 tháng ở Thái Bình Dương được Nga công bố giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các cường quốc giải trừ hạt nhân. Động thái diễn ra sau khi Trung Quốc công bố loạt vũ khí hạt nhân mới, bao gồm cả tên lửa phóng từ tàu ngầm.