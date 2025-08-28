Theo hãng thông tấn Interfax, cuộc tuần tra chung có sự tham gia của các tàu ngầm chạy điện - diesel và được triển khai vào đầu tháng 8, sau khi Nga và Trung Quốc hoàn thành cuộc tập trận hải quân trên biển Nhật Bản.

Hải quân Nga mô tả, cuộc tuần tra của các tàu ngầm là một phần trong chương trình tập trận chung đang được Moscow và Bắc Kinh triển khai với quy mô và phạm vi ngày càng mở rộng trong những năm gần đây.

Nga và Trung Quốc triển khai tuần tra chung hải quân ở Thái Bình Dương. Video: Newsweek

Vào đầu tháng 8, các tàu ngầm của hải quân Nga và Trung Quốc đã cùng thực hiện bài diễn tập mô phỏng cứu nạn tàu ngầm trong quá trình tập trận chung. Sau đó, tàu ngầm hai nước tiến hành tuần tra chung.

Trong quá trình này, một tàu ngầm của Trung Quốc lần đầu tiên di chuyển tới vùng biển của Nga. Truyền thông Nga mô tả sự kiện thể hiện năng lực kỹ thuật của hải quân hai nước trong việc cùng hoạt động dưới những điều kiện thách thức.

Trong những năm gần đây, hai nước đã đẩy mạnh các mối quan hệ, thắt chắt hợp tác trên một số lĩnh vực trọng yếu, đồng thời tiến hành các hoạt động chung ở Tây Thái Bình Dương và nhiều khu vực khác.

Nga và Trung Quốc trước đây từng triển khai các cuộc tuần tra hải quân chung, nhưng chỉ giới hạn ở tàu mặt nước. Việc điều tàu ngầm cho thấy giai đoạn mới trong mối quan hệ hợp tác liên quân sự giữa hai nước.

Trên thực tế, cả Nga và Trung Quốc đều đang đầu tư mạnh vào lực lượng tàu ngầm. Trong đó, Nga đã hiện đại hóa căn cứ hải quân ở vùng Viễn Đông để làm nơi trú ngụ cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc cũng đang vận hành lực lượng hải quân với số lượng tàu lớn nhất thế giới.