Ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam làm khách trên trên SVĐ Quốc gia Lào, lúc 19h00 ngày 19/11.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Lào vs Việt Nam trên các kênh FPT Play, VTV5.

Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận Lào vs Việt Nam, bắt đầu từ lúc 18h30 cùng ngày.

Người hâm mộ được xem trực tiếp trận Lào vs Việt Nam

Dù được thi đấu trên sân nhà, ĐT Lào vẫn bước vào cuộc tiếp đón Việt Nam với vô vàn khó khăn. Ở lượt trận trước gặp Malaysia, họ đã thua đậm 1-5, phản ánh đúng vị thế của đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng F. Trong nhiều năm qua, Lào chưa từng giành nổi một trận hòa trước Việt Nam, vì thế mục tiêu có điểm lần này gần như là thử thách quá lớn.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đến Vientiane với tinh thần hứng khởi. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hiểu rằng, dù những thông tin về khả năng Malaysia bị FIFA trừng phạt là tích cực, đội phải tự quyết tương lai bằng chính kết quả của mình. Vì vậy, mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào là hoàn toàn rõ ràng và khả thi.

Tuyển Việt Nam cũng có thêm những phương án nhân sự mới, trong đó có sự trở lại của tiền đạo Xuân Son. Dù anh chưa chắc đá chính, chất lượng đội hình vẫn đủ giúp Việt Nam hướng đến chiến thắng nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Xuân Son tái xuất. Ngoài ra có thêm các tân binh như Việt Cường, Gia Bảo.

Lào: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Lào

Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Bảo Toàn, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Xuân Son, Tiến Linh.

Highlights Việt Nam 3-1 Nepal:

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/