Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9 trên SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Được biết FPT Play truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên ứng dụng FPT Play, Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website FPT Play. Ngoài ra, TV360 cũng sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 và phát sóng trọn vẹn tất cả các trận đấu.

Việt Nam vs Thái Lan được xem là chung kết sớm tại FIFA ASEAN Cup 2026

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 được xem là màn so tài đáng chú ý nhất vòng bảng. Cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Thái Lan bước vào trận đấu với sự tự tin sau màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0. Đội bóng xứ Chùa Vàng cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm cùng khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả.

Trận 'derby Đông Nam Á' diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9

Trong khi đó, Việt Nam cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Philippines 1-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ duy trì lối chơi chắc chắn, kỷ luật và đề cao tính hiệu quả.

Với tính chất của một trận derby Đông Nam Á, cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam hứa hẹn diễn ra căng thẳng. Bản lĩnh, khả năng kiểm soát trận đấu và sự chính xác trong những thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò quan trọng.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.