VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kênh sóng phát trực tiếp trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia mới nhất.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở lượt trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h00 ngày 5/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

Màn so tài rất đáng chú ý Việt Nam vs Malaysia được biết phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sau khi lỡ hẹn với trận chung kết, ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu Malaysia với mục tiêu giành vị trí thứ 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, đội bóng áo đỏ trải qua trận thua đáng tiếc 0-2 trước Thái Lan, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch khép lại.

Ở chiều ngược lại, Malaysia cho thấy phong độ ấn tượng tại vòng bảng khi bất bại, ghi 9 bàn và không để thủng lưới. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe gặp tổn thất khi thiếu vắng một số trụ cột quan trọng như Dion Cools và Faisal Halim.

Dù vậy, Malaysia vẫn là thử thách khó khăn với "Những chiến binh Sao vàng". HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những nhân tố giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Đình Bắc, Hai Long và Patrik Lê Giang.

Trận tranh hạng ba không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là cơ hội để hai đội cải thiện vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Với sự cân bằng về lực lượng, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và hấp dẫn.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Thành Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc.

Malaysia: Syihan Hazmi, Quentin Cheng, Daniel Ting,Harith Haiqal, Brad Tapp, Nooa Laine, Manuel Hidalgo, Fergus Tierney, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Bergson.

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