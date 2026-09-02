Tổ chức lần đầu năm 2009, gần 2 thập kỷ qua, Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi do Báo VietNamNet tổ chức đã trở thành điểm hẹn âm nhạc quen thuộc của khán giả vào 2h chiều ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm. Năm nay tuy không thể tổ chức trực tiếp nhưng Báo VietNamNet vẫn tiếp tục gửi đến khán giả một chương trình hoà nhạc online với các tiết mục ấn tượng nhất được tuyển chọn từ Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi hơn 1 thập kỷ qua.

Mời quý vị xem trực tiếp tại đây:

Đó là những tiết mục khí nhạc và thanh nhạc nổi bật qua nhiều thời kỳ như: Người lái đò trên sông Pô-Kô, Trường ca Sông Lô, Tiến bước dưới quân kỳ, Hướng về Hà Nội, Tình em, Bài ca chung thủy, Tình ca Tây Bắc, Đàn chim Việt, Giấc mơ mùa lá, Tình ca, Mẹ yêu con, Dáng đứng Việt Nam, Người về đem tới ngày vui, My Kool Việt Nam...

'Điều còn mãi' ra đời từ năm 2009 và được tổ chức thường niên vào chiều 2/9 hàng năm.

Xin mời quý vị thưởng thức màn trình diễn của các nghệ sĩ NSND Bùi Công Duy, NSND Thanh Lam, NSƯT Lan Anh, cellist Phan Phúc, nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi, nghệ sĩ saxophone An Trần, NSƯT Bùi Lệ Chi, nhóm Áo Lính, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời dưới sự chỉ huy của hai nhạc trưởng Lê Phi Phi và Olivier Ochanine.

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