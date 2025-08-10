Thông tin trận đấu Liverpool vs Crystal Palace

Thời gian: 21h00, hôm nay 10/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Community Shield 2025

Địa điểm: SVĐ Wembley

Trực tiếp: FPT Play, VietNamNet.vn

Người hâm mộ đang háo hức chờ màn trình diễn của The Kop trong một trận tranh danh hiệu chính thức, đặc biệt khi họ đã chi gần 300 triệu bảng Hè này để đưa về những tân binh chất lượng như Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez.

Liverpool hay Crystal Palace sẽ đoạt Siêu cúp Anh?

Trong khi đó, Crystal Palace bước vào mùa giải mới với tâm trạng trái ngược. Dù vô địch FA Cup, họ mất suất dự Cúp C2 và chỉ góp mặt ở Cúp C3, kéo theo tổn thất tài chính đáng kể.

Về lực lượng, Palace chưa mất ngôi sao nào nhưng nguy cơ ra đi của các trụ cột vẫn hiện hữu, trong khi chỉ bổ sung Walter Benítez và Borna Sosa.

Dẫu vậy, chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup mùa trước là lời nhắc nhở để Liverpool không được chủ quan.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.